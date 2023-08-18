"Качественные калории": Названы продукты, которые укрепят здоровье в молодом возрасте
Диетолог Мухина призвала молодёжь есть рис для здоровой работы кишечника
Молодым людям надо есть как можно больше продуктов без консервантов, отказаться от сладостей и фастфуда. Об этом заявила врач – диетолог-невролог-дерматокосметолог Марият Мухина. Она составила список того, что точно должно быть в рационе развивающегося организма.
Так, отруби, рис, киноа поддерживают здоровую работу кишечника. Также важно не забывать про животные белки: яйца, творог, мясо, рыбу и печень.
"У молодого организма высокие энергозатраты, поэтому важно получать качественные калории, чтобы оставаться активными. Белок — отличный вариант замещения энергии", — отметила Мухина в беседе с "Вечерней Москвой".
Кроме того, эксперт призвала молодёжь ежедневно есть не меньше 600 граммов фруктов. Являясь источником витаминов и глюкозы, они улучшают работу мозга. Овощи и зелень тоже должны занять достойное место в рационе молодёжи, так как помогут укрепить иммунитет. Масло, сыры и авокадо также необходимы молодому поколению, иначе жирорастворимые витамины не будут усваиваться.
Диетолог подчеркнула, что лучше изначально приучать себя к правильному питанию, так как пока организм молодой, вредная пища сжигается быстро, однако если привыкнуть к такой еде, то со временем появятся лишние килограммы.
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