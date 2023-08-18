Диетолог рассказал, в каком виде яблоки вредны

Многие полезные свойства яблок теряются при консервации, а варенье, джем и повидло могут даже вредить организму из-за обилия сахара. Об этом заявил диетолог Андрей Бобровский.

"В большинстве способов консервации используется сахар. Вся польза яблок убивается его гигантским количеством. Сахар не просто так называют белым ядом. Если вы добавите его к фрукту, то получите ядовитое яблоко. Я утрирую, но суть такова", — подчеркнул он в беседе с РИА "ФедералПресс".

При этом совсем отказываться от варенья не обязательно. Можно есть его раз в неделю, однако лучше покупать свежие фрукты вместо консервированных, заключил эксперт.