Школьникам и студентам рассказали, что есть и пить для успешной сдачи экзаменов

В период умственных нагрузок перед экзаменами школьникам и студентам стоит включать в свой рацион правильные продукты, например яблоки. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Ольга Фурман. По словам медика, этот фрукт за счёт фосфора помогает общему укреплению организма и усиливает иммунитет. Также стоит обратить внимание на грецкие орехи.

"Природа, создавая грецкие орехи, оставила людям явную подсказку, что есть их полезно для ума: не просто же так их форма напоминает полушария головного мозга. В грецких орехах содержатся омега-3 кислоты, которые волшебным образом действуют на работу мозга, память, нервную систему. В день достаточно съедать по пять-шесть орехов", — отметила врач в беседе с РИАМО.

Тёмно-зелёные овощи также замедляют процессы снижения когнитивных функций. А морковь облегчает заучивание наизусть, потому что стимулирует обмен веществ в организме, в том числе в мозге. Не стоит проходить и мимо зелёного чая: напиток снижает тревожность и расширяет возможности памяти. А в горьком шоколаде содержится глюкоза — главный источник энергии для клеток мозга.