Врач рассказала, как правильно есть и получать удовольствие от приёма пищи

Многие россияне пренебрегают простыми правилами употребления пищи, в то время как в азиатских странах есть целые церемонии, которые вовсе не лишены здравого смысла. Как правильно есть и чувствовать себя на все сто, в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.

Доктор пояснила, что многие во время еды пытаются найти какие-то развлечения. Например, одни смотрят телевизор, другие любят в этот момент покопаться в телефоне. Однако лучшее, что можно сделать во время приёма пищи, — концентрироваться на этом процессе.

"Организм человека устроен так, что во время еды любой сильный раздражитель гарантированно переключает внимание на себя. Есть даже "эффект попкорна" — за просмотром интересного фильма можно незаметно для себя съесть ведро солёной кукурузы — вы вряд ли смогли бы съесть такой объём, не погрузившись в действие на экране", — рассказала доктор.

Во время еды не рекомендуется ругаться и конфликтовать — так пища накапливает отрицательные эмоции. Фото © Unsplash

Как известно, этим вредным трюком особенно пользуются родители малышей, включая им мультфильмы. В этот момент незаметно для себя ребёнок может съесть большую тарелку еды, от которой он ещё пять минут назад наотрез отказывался. С одной стороны, этот приём выглядит как решение проблемы, но на самом деле это большое заблуждение: в таком случае возникает ситуация, когда человек вообще не понимает, что он ест или пьёт. Негативно это отражается как на детях, так и на взрослых, предупредила Мещерякова.

Медик объяснила, что для того, чтобы процесс пищеварения работал правильно, организм должен выделять ферменты и желудочный сок. Этого можно добиться лишь при концентрации внимания на еде, а не на просмотре фильма. Вести беседу во время приёма пищи также не стоит, так как можно легко подавиться или съесть больше положенного. Сильный отвлекающий фактор — это тотальное снижение контроля за качеством пищи, подчеркнула врач. Как итог — набор лишнего веса и трансформация пищевых привычек.

По время приёма пищи нужно концентрировать внимание на еде, исключив соцсети, разговоры и просмотр телевизора. Фото © Unsplash

На Востоке считают, что приём пищи в первую очередь связан с получением вкусов и энергии. По словам собеседницы Лайфа, именно по этой причине во время еды не рекомендуется ругаться, конфликтовать — так пища накапливает отрицательные эмоции. Важно помнить, что во время ссоры организм выбрасывает гормоны стресса, которые препятствуют нормальному пищеварению. Мещерякова указала, что в этом смысле фраза "Кусок в горло не лезет" имеет смысл быть: именно гормональный взрыв во время ссоры не даёт нормально есть.

"Для того чтобы поесть, нужно не так много времени — 15–30 минут. Важно это время провести правильно. Старайтесь концентрироваться на еде, тщательно её пережёвывая. Исключите любые негативные источники информации, а также соцсети и телевизор. Так вы включите правильный процесс пищеварения и получите от еды удовольствие и пользу", — резюмировала собеседница Лайфа.