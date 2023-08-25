Названы эфирные масла, которые помогут в борьбе с "гусиными лапками" и кругами под глазами

Здоровый образ жизни — лучший способ предотвратить возникновение мимических морщин и тёмных кругов под глазами, однако при разовом характере проблемы помочь способна ароматерапия. По словам ароматерапевта, основателя бренда ботанической косметики Masaliti, дипломированного специалиста по ольфакторной психологии Елены Масалитиной, каждое из эфирных масел обладает особыми свойствами и широко используется в косметологии для изготовления кремов и сывороток.

В беседе с Лайфом она назвала полезные свойства некоторых из них для борьбы с "гусиными лапками". Например, лаванда обладает противовоспалительным, успокаивающим действием, помогает смягчить и расслабить кожу.

"Добавьте две-три капли эфирного масла лаванды в одну столовую ложку базового масла, такого как кокосовое или масло шиповника, и массируйте кожу лица лёгкими круговыми движениями перед сном", — добавила специалист.

А иланг-иланг способствует улучшению эластичности и гладкости кожи. Масалитина рекомендует ежедневно добавлять две-три капли иланг-иланга в одну столовую ложку масла жожоба или авокадо, после чего наносить получившуюся смесь на область с морщинами.

Розмарин же, добавила ароматерапевт, стимулирует кровообращение и помогает улучшить тонус кожи. Рекомендуется ежедневно добавлять две-три капли этого масла в одну столовую ложку базового и массировать необходимую область в течение нескольких минут.

В свою очередь, герань обладает противовоспалительным действием и ведёт к регенерации клеток кожи. Для достижения эффекта необходимо дважды в день добавлять две-три капли данного масла в одну столовую ложку масла шиповника и массировать область с морщинками.

А в борьбе с тёмными кругами под глазами отлично помогут ромашка, розовое дерево и лимон. Первая, например, снимает воспаление и осветляет кожу. Специалист посоветовала добавить одну-две капли масла в одну чайную ложку базового (кокосового или сладкого миндаля) и наносить на область под глазами. Через 10–15 минут необходимо удалить остатки ватным диском.

Масалитина также выделила розовое дерево, масло которого обладает осветляющими и увлажняющими свойствами. Рекомендуется смешать одну-две капли масла с одной чайной ложкой масла виноградной косточки и нанести на необходимую область. Повторять процедуру можно ежедневно или несколько раз в неделю.

Последний помощник в борьбе с тёмными кругами под глазами — лимон, который осветляет их и укрепляет капилляры. Собеседница посоветовала смешивать одну-две капли масла лимона с одной чайной ложкой воды. Получившуюся смесь необходимо промокнуть ватным диском, после чего нанести под глаза круговыми движениями. Через 10–15 минут можно удалить остатки масла.

Важно помнить, что эфирные масла являются концентрированными и должны быть разведены с базовыми маслами перед нанесением на кожу. Также рекомендуется провести предварительный тест на чувствительность перед использованием эфирных масел Елена Масалитина Ароматерапевт, основатель бренда ботанической косметики Masaliti, дипломированный специалист по ольфакторной психологии

Для проведения теста необходимо нанести разбавленное масло на сгиб локтя или за ухо. Если в течение 12–24 часов появится реакция, то масло употреблять нельзя.