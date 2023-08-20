Дерматолог развеяла миф о солнцезащитных БАДах

БАДы не могут спасти кожу от яркого солнца. Как рассказала дерматолог клиники "Рассвет" Вера Воронина, настоящий защитный эффект оказывают только наружные средства.

"Никоим образом невозможно заменить фотозащиту использованием БАДов. Ограниченные данные имеются только в отношении использования бета-каротина у пациентов с фотодерматозами", — приводит её слова "Газета.ru".

Вещества, защищающие кожу от ультрафиолета, можно разделить на две основные группы — физические и химические фильтры. Первые работают, создавая белую плёнку, которую не всегда комфортно ощущать на поверхности. Однако такой способ намного меньше раздражает кожу и более безопасен.

Химические фильтры же нейтрализуют энергию излучения, используя её в фотохимических реакциях. Они более комфортны и могут оказать лучшую защиту, однако полностью исключить аллергические реакции нельзя. Помимо этого, специалисты ещё не до конца изучили механизмы их влияния на организм при проникновении внутрь и возможное влияние на окружающую среду.