Дерматолог объяснила, как распознать аллергию на солнце

Аллергия на солнце может проявляться в виде зуда, волдырей и покраснений на коже. Об этом рассказала дерматолог, профессор Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова.

Такие проявления возникают либо сразу под солнцем, либо минут через 30. Причём аллергия может быть как лёгкой, так и тяжёлой.

"В первом случае появляется незначительный зуд. А вот при тяжёлом течении болезни на коже образовываются обширные волдыри, поднимается высокая температура", — сказала врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Медик посоветовала пользоваться SPF-кремами с высоким фактором защиты. Также хорошо бы перейти на правильное питание и не употреблять продукты, способные вызвать аллергическую реакцию.