Пример для подражания: Российские артистки 40+, кто сногсшибательно выглядит для своих лет

Не зря говорят, что женщина, как дорогое вино, с годами становится только лучше. Это подтверждают российские знаменитости, которые в свои 40+ выглядят свежо и молодо. Наглядное доказательство в этой подборке — топ наших самых ухоженных и эффектных артисток бальзаковского возраста.

Серафима Низовская

Актрисе Серафиме Низовской, широко известной по роли в сериале "Молодёжка", 42 года, но по ней так и не скажешь. Фото © ТАСС / Виноградов Сергей, © vk / Серафима Низовская

Российская актриса театра и кино Серафима Низовская любима зрителями за многочисленные роли в сериалах. Многим конкретно известна по роли в "Молодёжке" — она изображала Юлию, маму одного из главных героев Антона Антипенко, а чуть позже — и возлюбленную спортивного тренера Сергея Макеева. На данный момент женщине 42 года, однако выглядит она едва на 30 лет и постоянно получает комплименты от поклонников. Сама артистка раскрыла свой секрет красоты: "Нужно уделять себе больше времени, внимания и следить за собой, своим здоровьем. Ещё красивым человека делает его дело. Он обязательно должен быть чем-то увлечён. Женщину делает красивой любовь. Тогда она начинает расцветать на глазах". У Серафимы Низовской, несмотря на её частый образ строгой дамы, очень нежные черты лица и ангельские голубые глаза, в которые сложно не влюбиться.

Елена Захарова

Актрисе Елене Захаровой — той самой молоденькой учительнице из "Кадетства" —уже 47. Фото © vk / Елена Захарова © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обаятельная учительница из "Кадетства" кажется вечно юной, несмотря на то, что ей уже 47 лет. Елена Захарова использует народные рецепты для ухода за кожей и считает, что чем чаще себя радуешь, тем меньше морщинок на лице. Поэтому она редко отказывает себе в сладостях.

Рената Литвинова

Режиссёр и актриса Рената Литвинова невероятна как при параде, так и в купальнике и без макияжа, чем не могут похвастаться многие женщина в 56 лет. Фото © vk / Рената Литвинова © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российскому режиссёру и актрисе Ренате Литвиновой уже 56 лет, но явно где-то нашла эликсир молодости и запила его настойкой красоты! Если посмотреть на неё сегодня, то больше 37 знаменитости дать просто невозможно. Она выглядит шикарно, элегантно и стильно. Рената сохранила страсть к образам 70-х, они стали её фишкой и очень идут необычной внешности Литвиновой. Внешностью она напоминает дам прошлых веков, макияж не совсем подходил фарфоровой коже, но она была притягательной за счёт своего естественного шарма. Рената Литвинова — не просто красивая женщина. Она — признанная икона стиля. Её копируют, ею восхищаются, но и она отвечает своим поклонникам той же звонкой монетой. Рената никогда не появляется на публике без изысканной причёски и профессионального макияжа.

Виктория Исакова

Российская актриса Виктория Исакова в свои 46 лет выглядит свежо и сексуально даже без макияжа и укладок. Фото © ZUMA, © TACC / Вячеслав Прокофьев

Поклонники 46-летней Виктории Исаковой привыкли всегда видеть актрису Викторию Исакову при полном параде. Но бывает, что она удивляет подписчиков в соцсетях снимками без идеальной укладки и макияжа. Однако и с естественной красотой у девушки всё в полном порядке! Лицо звезды сериала "Оттепель" всегда выглядит свежим и отдохнувшим, и на нём не видно ни единой морщины.

Валерия

Кажется, годы не властны над певицей Валерией. Но её стройность и красота не от природы, а результат тренировок и правильного питания. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / @valeriya © ТАСС / Вадим Тараканов

Любопытно смотреть на лица людей, которые, глядя на Валерию, вдруг узнают, что звезде 55 лет и она — мама троих взрослых детей. Такой фигуре могут позавидовать и совсем юные гимнастки! Певица известна своей любовью к йоге, также она регулярно занимается в тренажёрном зале, где бы ни была. Охотно верим! Фотографии Валерии явно доказывают, что народная артистка готова делать упражнения на растяжку и достаточно сложные йоговские асаны разве что не в коридорах гостиничных номеров. И такая строгая дисциплина не может не восхищать. Валерия замечает, что не нуждается в пластических операциях. Она стимулирует кожу укрепляющими и увлажняющими масками. Главный секрет молодости певицы — это крепкий сон и здоровый образ жизни.