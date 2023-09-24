Четыре мужские причёски из 90-х, которые снова стали модными благодаря звёздам

Пора достать из-под дивана старые плакаты с Джастином Тимберлейком и Брэдом Питтом, если вы их ещё не выкинули. Сейчас снова принято вдохновляться их стилем — особенно причёсками. Вот какие стрижки в духе времени.

1. Мужская причёска "горшок" стала модной в 2023 году

Музыкант Ник Картер (слева) и актёр Джонатан Тейлор Томас. Фото © etty Images / WireImage / Larry Busacca, © Getty Images / Ron Galella, Ltd / Ron Galella Collection

"Горшок" был не просто частью мужского стиля — он стал визитной карточкой всех модников того времени. Равномерная длина волос создавала ореол вокруг головы, противопоставляя себя традиционной мужской эстетике. Стрижка сообщала миру, что владелец открыт для изучения новых возможностей и не боится экспериментов.

2. "Шторы" — что за стрижка, которая стала трендом 2023-го

Актёры Джонатан Брэндис (слева) и Девон Сава. Фото © Getty Images / Corbis / VCG / Lynn Goldsmith, © Getty Images / Ron Galella

Если "горшок" привносил в мужской стиль элемент причудливости, то "шторы" ассоциировались с подростковыми романтическими фильмами. Центральный пробор, длинные многослойные пряди — мальчишеское очарование так и манило противоположный пол. Стрижка воспринималась как воплощение идей юношеского максимализма и беззаботной развязности.

3. Светлые пряди — тренд в мужском окрашивании сегодня

Актёры Эрик фон Деттен (слева) и Брэд Питт. Фото © Getty Images / Ron Galella, Ltd.

В 90-е мелирование имело большое значение для мужского стиля. Оно добавляло ему остроты, не переходя границы. Светлые пряди привлекали внимание и придавали новый вид классическим стрижкам. Это был лучший выбор для тех, кто хотел выделиться из толпы — и для этого вовсе не обязательно было петь в бойз-бенде.

4. Какие причёски из 90-х вернулись в моду в 2023-м: Матовые кончики

Актёр Дженсен Эклс (слева) и музыкант Джастин Тимберлейк. Фото © Getty Images / Ron Galella, Ltd., © Getty Images / Bob Berg