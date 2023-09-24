Какие фразы в речи выдают слабую и неуверенную в себе личность

Ведёте важные переговоры, устраиваетесь на работу или просите о повышении? Во всех этих ситуациях важно продемонстрировать уверенность и грамотно обосновать свою позицию. Однако есть распространённые фразы, которые могут в этом помешать. Дело в том, что некоторые высказывания выдают в вас человека слабого, нерешительного и неуверенного, причём их не так-то легко устранить из повседневного использования. Кроме того, иногда мы попросту не замечаем, что озвучиваем. Если хотите выглядеть и вести себя как уверенный и самодостаточный человек, немедленно избавьтесь от этих фраз-вредителей в речи.

"Я недостаточно хорош"

Фраза "Я недостаточно хорош" говорит о вас как о тревожном, неуверенном в себе человеке. Фото © Freepik / pressfoto

Неважно, о чём именно идёт речь: внешность, интеллект, профессионализм. Если вы часто жалуетесь окружающим на собственные недостатки, то, по сути, запрос, который посылаете людям вокруг, звучит как "Успокойте меня!" Но делать это нужно лично вам: успокаивать себя. Укрепляйте самооценку и не произносите этой фразы, особенно на собеседовании и на работе.

"Мне уже поздно" или "Мне ещё рано"

В современном мире нет места эйджизму. Дискриминация по возрасту осталась в прошлом, а потому не должно быть предрассудков из разряда "Я слишком юн и неопытен для своего бизнеса" или "Мне слишком много лет для новых отношений". Вы имеете полное право учиться новому и менять образ жизни на любом её отрезке. Говорите лучше: "Пока я живу, ничего не поздно и не рано. Захотел — сделал".

"Никто меня не любит"

Ожидать, что кто-то другой решит проблему вашей неуверенности, одарив безусловной любовью, — это изначально тупиковый путь. Только вы несёте ответственность за то, чтобы увидеть вещи такими, какие они есть, и исправить то, что необходимо исправить.

"Вокруг одни идиоты"

Прислушайтесь к своей речи: если вы заметите, что часто осуждаете или унижаете окружающих людей, это говорит исключительно о ваших комплексах и слабости, а не об их качествах. Фото © Shutterstock

Один из самых популярных механизмов защиты, который мы выбираем, чтобы справиться с собственной неуверенностью, — это принижать окружающих, чтобы на их фоне возвыситься.

"А что они подумают и скажут?"

Люди, в чьём лексиконе есть такая фраза, — заложники чужого мнения. Их неуверенность в себе проявляется в боязни публично отстаивать собственные взгляды или оказаться втянутыми в острую дискуссию. Эта неверная установка обычно тянется с самого детства и приводит к обесцениванию собственной значимости и желаний. На того, кто говорит: "Я делаю то, что полезно и ценно для меня", вряд ли посмотрят как на неудачника. Это позиция уверенного человека, который обуздал страх осуждения. Надо так: "Свою жизнь строю я, а не другие люди".

"Это не победа, а так... ерунда"

Если вы сами принижаете личные достижения, то и другие будут думать, что вы ничего выдающегося не сделали. Когда вас хвалят и благодарят — это нужно воспринимать с благодарностью. А не отказываться от премий, поощрений и т. д. Если говорят, что вы проделали потрясающую работу, скажите, как приятно это слышать. Вы ведь так старались и рады, что смогли решить поставленную задачу.

Причём отмахиваться от добрых слов — это вредно не только в карьере, но и в личной жизни. Если близкие говорят комплименты или спасибо за то, что вы сделали, принимайте благодарность, а не отказывайтесь от неё. Иначе в будущем сядут на шею, раз для вас "пара пустяков" сделать то или иное дело.

"Я не знаю"

Не признавайтесь в своей некомпетентности, особенно в профессиональной сфере, — это не только признак неквалифицированного сотрудника, но и явный показатель вашей заниженной самооценки. Фото © Freepik

Когда вас берут на работу или инвесторы вкладывают деньги в ваш проект, они хотят знать, что перед ними настоящий профессионал своего дела, ему можно поручить определённый круг обязанностей. Прямо говорить о том, что вы в чём-то не разбираетесь, — это закапывать себя в землю.

Если требуют чёткий ответ, а вы не владеете информацией, говорите, что сначала нужно запросить данные в соответствующем отделе, сверить со своей базой, или проинформируйте, к какому часу вы составите подробный письменный отчёт по данному вопросу. Также, чтобы не казалось, что вы непрофессионал, предоставьте какие-то другие данные, которые могут заинтересовать вашего собеседника.

"Можно я вас побеспокою" и "Я ненадолго вас отвлеку"