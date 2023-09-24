Какие фразы в речи выдают слабую и неуверенную в себе личность
Если окружающие не воспринимают вас всерьёз, садятся на шею и делают "грушей для битья", немедленно прислушайтесь, а как и что вы говорите. Эта статья поможет понять, какими фразами вы раскрываете свой мягкий характер.
Ведёте важные переговоры, устраиваетесь на работу или просите о повышении? Во всех этих ситуациях важно продемонстрировать уверенность и грамотно обосновать свою позицию. Однако есть распространённые фразы, которые могут в этом помешать. Дело в том, что некоторые высказывания выдают в вас человека слабого, нерешительного и неуверенного, причём их не так-то легко устранить из повседневного использования. Кроме того, иногда мы попросту не замечаем, что озвучиваем. Если хотите выглядеть и вести себя как уверенный и самодостаточный человек, немедленно избавьтесь от этих фраз-вредителей в речи.
"Я недостаточно хорош"
Фраза "Я недостаточно хорош" говорит о вас как о тревожном, неуверенном в себе человеке. Фото © Freepik / pressfoto
Неважно, о чём именно идёт речь: внешность, интеллект, профессионализм. Если вы часто жалуетесь окружающим на собственные недостатки, то, по сути, запрос, который посылаете людям вокруг, звучит как "Успокойте меня!" Но делать это нужно лично вам: успокаивать себя. Укрепляйте самооценку и не произносите этой фразы, особенно на собеседовании и на работе.
"Мне уже поздно" или "Мне ещё рано"
В современном мире нет места эйджизму. Дискриминация по возрасту осталась в прошлом, а потому не должно быть предрассудков из разряда "Я слишком юн и неопытен для своего бизнеса" или "Мне слишком много лет для новых отношений". Вы имеете полное право учиться новому и менять образ жизни на любом её отрезке. Говорите лучше: "Пока я живу, ничего не поздно и не рано. Захотел — сделал".
"Никто меня не любит"
Ожидать, что кто-то другой решит проблему вашей неуверенности, одарив безусловной любовью, — это изначально тупиковый путь. Только вы несёте ответственность за то, чтобы увидеть вещи такими, какие они есть, и исправить то, что необходимо исправить.
"Вокруг одни идиоты"
Прислушайтесь к своей речи: если вы заметите, что часто осуждаете или унижаете окружающих людей, это говорит исключительно о ваших комплексах и слабости, а не об их качествах. Фото © Shutterstock
Один из самых популярных механизмов защиты, который мы выбираем, чтобы справиться с собственной неуверенностью, — это принижать окружающих, чтобы на их фоне возвыситься.
"А что они подумают и скажут?"
Люди, в чьём лексиконе есть такая фраза, — заложники чужого мнения. Их неуверенность в себе проявляется в боязни публично отстаивать собственные взгляды или оказаться втянутыми в острую дискуссию. Эта неверная установка обычно тянется с самого детства и приводит к обесцениванию собственной значимости и желаний. На того, кто говорит: "Я делаю то, что полезно и ценно для меня", вряд ли посмотрят как на неудачника. Это позиция уверенного человека, который обуздал страх осуждения. Надо так: "Свою жизнь строю я, а не другие люди".
"Это не победа, а так... ерунда"
Если вы сами принижаете личные достижения, то и другие будут думать, что вы ничего выдающегося не сделали. Когда вас хвалят и благодарят — это нужно воспринимать с благодарностью. А не отказываться от премий, поощрений и т. д. Если говорят, что вы проделали потрясающую работу, скажите, как приятно это слышать. Вы ведь так старались и рады, что смогли решить поставленную задачу.
Причём отмахиваться от добрых слов — это вредно не только в карьере, но и в личной жизни. Если близкие говорят комплименты или спасибо за то, что вы сделали, принимайте благодарность, а не отказывайтесь от неё. Иначе в будущем сядут на шею, раз для вас "пара пустяков" сделать то или иное дело.
"Я не знаю"
Не признавайтесь в своей некомпетентности, особенно в профессиональной сфере, — это не только признак неквалифицированного сотрудника, но и явный показатель вашей заниженной самооценки. Фото © Freepik
Когда вас берут на работу или инвесторы вкладывают деньги в ваш проект, они хотят знать, что перед ними настоящий профессионал своего дела, ему можно поручить определённый круг обязанностей. Прямо говорить о том, что вы в чём-то не разбираетесь, — это закапывать себя в землю.
Если требуют чёткий ответ, а вы не владеете информацией, говорите, что сначала нужно запросить данные в соответствующем отделе, сверить со своей базой, или проинформируйте, к какому часу вы составите подробный письменный отчёт по данному вопросу. Также, чтобы не казалось, что вы непрофессионал, предоставьте какие-то другие данные, которые могут заинтересовать вашего собеседника.
"Можно я вас побеспокою" и "Я ненадолго вас отвлеку"
Когда вы используете глаголы, означающие какие-то неприятные действия, собеседник сразу начинает напрягаться и, конечно, не хочет продолжения общения. Особенно если вы спрашиваете, можно ли его оторвать от работы. На такую постановку вопроса велик шанс, что вам ответят отказом. Чтобы такого не произошло, лучше, наоборот, заинтересовать своего визави и сразу обозначить суть вопроса.
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