10 рыжих котяр, глядя на которых понимаешь: все они с придурью, это не миф

"За считаные секунды до катастрофы", — thebastest.

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"Делай что должен, я всё равно уже победил!" — SholazarPeaks.

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"Вабблз наотрез отказывается идти домой. Он точно использовал ту единственную клетку мозга, что у него есть, потому что укрытие на самом деле довольно эффективное", — ChirpSnipeCelly.

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"Мистер, вы не бельё, убирайтесь отсюда", — discounttoasteroven.

Фото © Reddit / discounttoasteroven

"Сегодня проснулась из-за странного шума. Оливер застрял в вешалке... снова!" — KittyCatLuvr4ever.

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"Ему уже десять месяцев, но он всё никак не может обойтись без морковки для эмоциональной поддержки!" — PrincessOake.

Фото © Reddit / PrincessOake

"Вот уже 45 минут Кевин смотрит, как загружается игра", — MackHarrison3260.

Фото © Reddit / MackHarrison3260

"Моих девочек сегодня стерилизовали, и из-за того, что они обе в попонах, они друг друга не узнали", — Bigrivet.

Фото © Reddit / Bigrivet

"Букер обожает наблюдать за кубиками льда. Он не лижет их и даже не прикасается. Он просто смотрит и мурчит", — ChalkButter.

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"То, как он спит..." — kooriwi.