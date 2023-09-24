10 рыжих котяр, глядя на которых понимаешь: все они с придурью, это не миф
А вы знали, что пушистики этого окраса считаются особенно агрессивными и глупыми? Многие уверены, что это просто миф. Но фотодоказательства, которые мы собрали ниже, заставят поменять мнение.
"За считаные секунды до катастрофы", — thebastest.
Фото © Reddit / thebastest
"Делай что должен, я всё равно уже победил!" — SholazarPeaks.
Фото © Reddit / SholazarPeaks
"Вабблз наотрез отказывается идти домой. Он точно использовал ту единственную клетку мозга, что у него есть, потому что укрытие на самом деле довольно эффективное", — ChirpSnipeCelly.
Фото © Reddit / ChirpSnipeCelly
"Мистер, вы не бельё, убирайтесь отсюда", — discounttoasteroven.
Фото © Reddit / discounttoasteroven
"Сегодня проснулась из-за странного шума. Оливер застрял в вешалке... снова!" — KittyCatLuvr4ever.
Фото © Reddit / KittyCatLuvr4ever
"Ему уже десять месяцев, но он всё никак не может обойтись без морковки для эмоциональной поддержки!" — PrincessOake.
Фото © Reddit / PrincessOake
"Вот уже 45 минут Кевин смотрит, как загружается игра", — MackHarrison3260.
Фото © Reddit / MackHarrison3260
"Моих девочек сегодня стерилизовали, и из-за того, что они обе в попонах, они друг друга не узнали", — Bigrivet.
Фото © Reddit / Bigrivet
"Букер обожает наблюдать за кубиками льда. Он не лижет их и даже не прикасается. Он просто смотрит и мурчит", — ChalkButter.
Фото © Reddit / ChalkButter
"То, как он спит..." — kooriwi.
Фото © Reddit / kooriwi
Reddit / kooriwi, SholazarPeaks