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24 сентября, 05:00

10 рыжих котяр, глядя на которых понимаешь: все они с придурью, это не миф

А вы знали, что пушистики этого окраса считаются особенно агрессивными и глупыми? Многие уверены, что это просто миф. Но фотодоказательства, которые мы собрали ниже, заставят поменять мнение.

"За считаные секунды до катастрофы", — thebastest.

Фото © Reddit / thebastest

Фото © Reddit / thebastest

"Делай что должен, я всё равно уже победил!" SholazarPeaks.

Фото © Reddit / SholazarPeaks

Фото © Reddit / SholazarPeaks

"Вабблз наотрез отказывается идти домой. Он точно использовал ту единственную клетку мозга, что у него есть, потому что укрытие на самом деле довольно эффективное", — ChirpSnipeCelly.

Фото © Reddit / ChirpSnipeCelly

Фото © Reddit / ChirpSnipeCelly

"Мистер, вы не бельё, убирайтесь отсюда", — discounttoasteroven.

Фото © Reddit / discounttoasteroven

Фото © Reddit / discounttoasteroven

"Сегодня проснулась из-за странного шума. Оливер застрял в вешалке... снова!" KittyCatLuvr4ever.

Фото © Reddit / KittyCatLuvr4ever

Фото © Reddit / KittyCatLuvr4ever

"Ему уже десять месяцев, но он всё никак не может обойтись без морковки для эмоциональной поддержки!" PrincessOake.

Фото © Reddit / PrincessOake

Фото © Reddit / PrincessOake

"Вот уже 45 минут Кевин смотрит, как загружается игра", — MackHarrison3260.

Фото © Reddit / MackHarrison3260

Фото © Reddit / MackHarrison3260

"Моих девочек сегодня стерилизовали, и из-за того, что они обе в попонах, они друг друга не узнали", — Bigrivet.

Фото © Reddit / Bigrivet

Фото © Reddit / Bigrivet

"Букер обожает наблюдать за кубиками льда. Он не лижет их и даже не прикасается. Он просто смотрит и мурчит", — ChalkButter.

Фото © Reddit / ChalkButter

Фото © Reddit / ChalkButter

"То, как он спит..." kooriwi.

Фото © Reddit / kooriwi

Фото © Reddit / kooriwi

10 котиков отметили свой день рождения, и вы точно захотите поздравить этих милашек

10 котиков отметили свой день рождения, и вы точно захотите поздравить этих милашек

Обложка ©

Reddit / kooriwi, SholazarPeaks

Сергей Трофимов
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