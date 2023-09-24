Касперский назвал язык, на котором разговаривает большая часть хакеров в мире
Касперский заявил, что большая часть хакеров в мире говорит на китайском языке
Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в беседе с корреспондентами РИА "Новости" заявил, что большая часть хакеров в мире разговаривает на китайском языке.
"В большинстве своём хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий", — рассказал собеседник издания.
Специалист также рассказал о том, что из себя представляют на сегодняшний день киберпреступники. По его словам, эти хакеры — в основном так называемые студенты, низкий – средний уровень. Он подчеркнул, что они общаются между собой и кооперируются в банды.
"Мы сейчас мониторим примерно 900 таких профессиональных проектов — это профессиональная киберпреступность и шпионаж. И они становятся всё более изощрёнными, злобными", — заявил Касперский.
Ранее Лайф писал, что пророссийские хакеры провели масштабную операцию против пособников атак Украины на Россию. В её рамках они взломали около 130 ресурсов, в том числе базу данных МВД Латвии.
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