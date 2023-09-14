Хакеры атаковали два главных кошелька ВСУ
Хакеры "Солнцепёка" взломали базы "Ощадбанка" и "Акордбанка", обслуживающих ВСУ
Хакеры из "Солнцепёка" атаковали украинские кредитные учреждения "Ощадбанк" и "Акордбанк", через которые проходят сборы денежных средств для ВСУ. В аккаунте киберактивистов выложены личные данные клиентов, а также внутренняя техническая документация кредитных учреждений.
Всего в результате масштабного слива было обнародовано более пяти миллионов записей, которые хранились в закрытых базах.
"Граждане Украины! Зеленскому плевать на ваши деньги и безопасность персональных данных. Надёжнее хранить сбережения в наличке", — говорится в размещённом в четверг обращении хакеров.
Ранее Лайф рассказывал, как хакеры остановили поезда в Польше и заставили всех слушать гимн России с речью президента РФ Владимира Путина. Из-за взлома некоторые пассажирские поезда, находившиеся в районе Щецина, прибыли в пункт назначения с опозданием. Сигнал тревоги прекратился ближе к полуночи.
Clint Patterson / Unsplash