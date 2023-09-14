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Регион
Опубликовано 14 сентября 2023, 10:03
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Хакеры атаковали два главных кошелька ВСУ

Хакеры "Солнцепёка" взломали базы "Ощадбанка" и "Акордбанка", обслуживающих ВСУ

Хакеры из "Солнцепёка" атаковали украинские кредитные учреждения "Ощадбанк" и "Акордбанк", через которые проходят сборы денежных средств для ВСУ. В аккаунте киберактивистов выложены личные данные клиентов, а также внутренняя техническая документация кредитных учреждений.

Всего в результате масштабного слива было обнародовано более пяти миллионов записей, которые хранились в закрытых базах.

"Граждане Украины! Зеленскому плевать на ваши деньги и безопасность персональных данных. Надёжнее хранить сбережения в наличке", — говорится в размещённом в четверг обращении хакеров.

Русские хакеры взломали 127 ресурсов Польши и Прибалтики и оставили послание о нацистах
Русские хакеры взломали 127 ресурсов Польши и Прибалтики и оставили послание о нацистах

Ранее Лайф рассказывал, как хакеры остановили поезда в Польше и заставили всех слушать гимн России с речью президента РФ Владимира Путина. Из-за взлома некоторые пассажирские поезда, находившиеся в районе Щецина, прибыли в пункт назначения с опозданием. Сигнал тревоги прекратился ближе к полуночи.

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Clint Patterson / Unsplash

Алексей Берковиц
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