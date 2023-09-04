Русские хакеры взломали 127 ресурсов Польши и Прибалтики и оставили послание о нацистах

Пророссийские хакеры провели масштабную операцию против пособников атак Украины на Россию, в рамках которой взломали около 130 ресурсов, в том числе базу данных МВД Латвии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление 16 хакерских групп.

"Война закончена лишь тогда, когда будет уничтожен последний нацист", — написали они на взломанных сайтах.

В истории Интернета впервые такое большое число хакерских групп действуют вместе. Они взломали 127 информационных ресурсов Польши и стран Балтии. Так, хакеры парализовали каналы обмена служебными сообщениями госорганов, вывели из строя паркоматы и системы мобильного банкинга. Благодаря взлому базы данных МВД Латвии в Сеть слиты различные данные, в том числе сведения о сотрудниках и полиции, переписка ведомства и финансовые документы.