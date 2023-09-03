Хакеры опубликовали тысячи страниц секретной информации о военных объектах Британии

Хакеры выложили в Сеть тысячи страниц секретной информации о военных и разведывательных британских объектах. По данным The Mirror, речь идёт о данных, которые помогут злоумышленникам проникнуть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, в лабораторию химического оружия Porton Down и на пост перехвата информации Центра правительственной связи.

Издание уточняет, что к случившемуся, вероятно, причастна хакерская группа LockBit, которая смогла похитить информацию о тюрьмах строго режима и военном объекте, имеющем ключевое значение для киберзащиты Соединённого Королевства. Известно, что взломщики атаковали базы данных компании Zaun, которая производит ограждения для объектов строгого режима. При этом утверждается, что киберпреступники якобы связаны с РФ.