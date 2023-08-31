Русские хакеры одной атакой лишили украинцев долгов за электричество на 5 млрд гривен

Российские хакеры из группировки "Солнцепёк" атаковали украинское государственное предприятие "Укринтерэнерго", рассказали они в своём телеграм-канале.

Киберспециалисты назвали организацию поставщиком электроэнергии "последней надежды" для целого ряда потребителей, среди которых есть важные для безопасности и обороны страны — СБУ, Нацгвардия, Национальная полиция, воинские части и другие.

"В результате атаки были выведены из строя более 150 рабочих компьютеров, сетевые хранилища QNAP с резервными копиями виртуальных машин, а также сервера ESXI с развёрнутыми на них корпоративной почтой, контроллером домена, IP-телефонией и электронным документооборотом, а также биллинговый программный комплекс", — отметили в "Солнцепёке".

В подтверждение своих слов хакеры выложили архив со "множеством закрытых сведений". В частности, речь идёт о документальном подтверждении высокой эффективности российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего энергосети страны изношены почти на 70%, а "большинство энергоблоков атомных и тепловых электростанций исчерпали свой проектный ресурс". Это, следует из данных, грозит Незалежной "системными авариями и перебоями".

Кроме того, выяснили хакеры, в начале текущего года руководство компании написало письмо правительственной команде реагирования на чрезвычайные компьютерные события (CERT_UA) о главном "биллинговом программном комплексе". В нём говорилось, что кибератака на вышеназванную инфраструктуру приведёт к утрате "Укринтерэнерго" возможности "выполнять возложенные на него функции на рынке энергетики".

Ко всему этому потеря хранящейся в комплексе информации "приведёт к невозможности получить с должников средства за употреблённую электрическую энергию на сумму больше пяти миллиардов гривен".

"Бестолковые сотрудники [CERT_UA] за полгода так и не смогли обеспечить нормальную информационную защиту объекта — наша атака уничтожила все данные!" — заключили хакеры.