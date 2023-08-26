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26 августа, 13:48

Хакеры остановили поезда в Польше и заставили всех слушать гимн России с речью Путина

В Польше неизвестные остановили движение поездов и запустили в них гимн России

Железнодорожное сообщение около города Щецин в Польше было на время приостановлено после того, как неизвестные получили доступ к системе безопасности движения поездов. На железнодорожных частотах сперва передавался сигнал об аварийной остановке, приводящий к торможению состава, а после него — гимн России и нарезка с одного из выступлений президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила газета Wyborcza.

"Сигнал тревоги остановил поезда на линии 273 (участок Щецин-главный – Далешево) и на линии 351 (участок Щецин-главный – Хощно). Оба маршрута имеют разные частоты, на которых может передаваться сигнал экстренной помощи. Его отправляли практически постоянно", пишет издание.

В материале говорится, что железнодорожники сообщили о происходящем в полицию. Из-за взлома некоторые пассажирские поезда, находившиеся в районе Щецина, прибыли в пункт назначения с опозданием. Сигнал тревоги прекратился ближе к полуночи, но, по информации газеты Wyborcza, вскоре ситуация стала возникать снова в других частях Польши, включая район Великопольского воеводства.

Хакеры взломали оборонную систему Польши

Хакеры взломали оборонную систему Польши

Ранее сообщалось, что хакеры из северокорейской группировки Kimsuky пытались совершить кибератаку на компанию, причастную к организации совместных военных учений Вашингтона и Сеула Freedom Shield.

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Freepik

Юрий Лысенко
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