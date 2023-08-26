Хакеры остановили поезда в Польше и заставили всех слушать гимн России с речью Путина

Железнодорожное сообщение около города Щецин в Польше было на время приостановлено после того, как неизвестные получили доступ к системе безопасности движения поездов. На железнодорожных частотах сперва передавался сигнал об аварийной остановке, приводящий к торможению состава, а после него — гимн России и нарезка с одного из выступлений президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила газета Wyborcza.

"Сигнал тревоги остановил поезда на линии 273 (участок Щецин-главный – Далешево) и на линии 351 (участок Щецин-главный – Хощно). Оба маршрута имеют разные частоты, на которых может передаваться сигнал экстренной помощи. Его отправляли практически постоянно", — пишет издание.

В материале говорится, что железнодорожники сообщили о происходящем в полицию. Из-за взлома некоторые пассажирские поезда, находившиеся в районе Щецина, прибыли в пункт назначения с опозданием. Сигнал тревоги прекратился ближе к полуночи, но, по информации газеты Wyborcza, вскоре ситуация стала возникать снова в других частях Польши, включая район Великопольского воеводства.