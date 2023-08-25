Хакеры взломали оборонную систему Польши
В Польше заявили, что хакеры CyberTriad украли данные об их оборонной системе
Хакеры CyberTriad, якобы связанные с Россией и Китаем, украли данные из информационной системы Академии военного искусства Польши. Об этом пишет газета Wyborcza.
"Академия военного искусства стала жертвой мощнейшей хакерской атаки со стороны группы CyberTriad", — говорится в публикации.
В руки к нарушителям попали сведения об оборонной системе Польши, которые теперь начали всплывать в Сети, хотя атака совершалась ещё в июле. Также хакеры получили документы о танковых бригадах, боевых учениях и данные о военнослужащих.
Ранее сообщалось, что хакеры из северокорейской группировки Kimsuky пытались совершить кибератаку на компанию, причастную к организации совместных военных учений Вашингтона и Сеула Freedom Shield.
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