Хакеры взломали оборонную систему Польши

Хакеры CyberTriad, якобы связанные с Россией и Китаем, украли данные из информационной системы Академии военного искусства Польши. Об этом пишет газета Wyborcza .

В руки к нарушителям попали сведения об оборонной системе Польши, которые теперь начали всплывать в Сети, хотя атака совершалась ещё в июле. Также хакеры получили документы о танковых бригадах, боевых учениях и данные о военнослужащих.