Русские хакеры атаковали литовские заправки и лишили прибалтов скидок на бензин

Российские хакеры из Killnet атаковали 429 литовских автозаправок сетей Circle-K, Neste, Emsi, Viada, Orlen и Baltic Petroleum. Как рассказал "Газете.ru" KillMilk, лидер группировки, в результате акции у клиентов данных АЗС перестали загружаться веб-версии личных кабинетов и мобильных приложений, а также списываться и начисляться бонусные баллы на карты программ лояльности и не только.

"Они заплатят за свою проукраинскую политику. Деньги, вырученные в рамках этой атаки, будут потрачены на нужды российских солдат", — поделился хакер.

Как убедилось издание, сайты вышеназванных сетей действительно не открываются с территории России, а сервис Check Host подтверждает наличие проблем с доступом к ним и у пользователей из других государств.