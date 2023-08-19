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19 августа, 14:47

Русские хакеры атаковали литовские заправки и лишили прибалтов скидок на бензин

Российские хакеры из Killnet атаковали 429 автозаправок в Литве

Российские хакеры из Killnet атаковали 429 литовских автозаправок сетей Circle-K, Neste, Emsi, Viada, Orlen и Baltic Petroleum. Как рассказал "Газете.ru" KillMilk, лидер группировки, в результате акции у клиентов данных АЗС перестали загружаться веб-версии личных кабинетов и мобильных приложений, а также списываться и начисляться бонусные баллы на карты программ лояльности и не только.

"Они заплатят за свою проукраинскую политику. Деньги, вырученные в рамках этой атаки, будут потрачены на нужды российских солдат", поделился хакер.

Как убедилось издание, сайты вышеназванных сетей действительно не открываются с территории России, а сервис Check Host подтверждает наличие проблем с доступом к ним и у пользователей из других государств.

Российские и китайские хакеры в 2021 году взломали сервера МИД Британии

Российские и китайские хакеры в 2021 году взломали сервера МИД Британии

Ранее хакеры из Killnet парализовали железнодорожное сообщение во Франции в ответ на политику страны в отношении Нигера. Так, в стране встали десятки пассажирских составов, а также грузовые поезда, следующие в другие страны Евросоюза.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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