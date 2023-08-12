Российские и китайские хакеры в 2021 году взломали сервера МИД Британии

В 2021 году российские и китайские хакеры получили доступ к серверам МИД Великобритании, в том числе к копиям переписки по электронной почте сотрудников ведомства и встреч через программу Teams. Об этом сообщает издание iNews со ссылкой на источники.

"Благодаря кибератакерам из России и Китая [хакерам удалось] получить доступ к электронной почте, внутренним сообщениям и собраниям команд, раскрывающим повседневную деятельность правительственного департамента", — говорится в публикации.

Предполагается, что хакерам удалось проникнуть в систему после того, как один из сотрудников министерства случайно открыл полученное по почте письмо. До секретной информации у них добраться не получилось, но доступ к переписке послов или дипломатов за границей был открыт. Причём в правительстве не стали рассказывать о произошедшем.

"Правительство в конечном счёте не призналось во взломах, потому что не хотело "позора". Было очень стыдно, и это вызвало большую шумиху в правительстве", — подчёркивается в статье.