Российские и китайские хакеры в 2021 году взломали сервера МИД Британии
iNews: Лондон умолчал о взломе серверов МИД в 2021 году из-за страха опозориться
В 2021 году российские и китайские хакеры получили доступ к серверам МИД Великобритании, в том числе к копиям переписки по электронной почте сотрудников ведомства и встреч через программу Teams. Об этом сообщает издание iNews со ссылкой на источники.
"Благодаря кибератакерам из России и Китая [хакерам удалось] получить доступ к электронной почте, внутренним сообщениям и собраниям команд, раскрывающим повседневную деятельность правительственного департамента", — говорится в публикации.
Предполагается, что хакерам удалось проникнуть в систему после того, как один из сотрудников министерства случайно открыл полученное по почте письмо. До секретной информации у них добраться не получилось, но доступ к переписке послов или дипломатов за границей был открыт. Причём в правительстве не стали рассказывать о произошедшем.
"Правительство в конечном счёте не призналось во взломах, потому что не хотело "позора". Было очень стыдно, и это вызвало большую шумиху в правительстве", — подчёркивается в статье.
Ранее Лондон заподозрил Китай в шпионаже за британцами через электромобили. Как указывает газета The Daily Telegraph, КНР использует технологию для слежки, поэтому стране ничего не мешает применять её в Британии.
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