Британские военные ошиблись буквой и отправили секретные данные союзнику России

Сотрудники Министерства обороны Великобритании по ошибке отправили письма с засекреченной информацией в Мали вместо США. Об этом сообщает The Times.

"Британские чиновники, пытавшиеся связаться с Пентагоном, использующим домен .mil, по ошибке пропустили букву i и вместо этого отправили письма в Мали, где используется доменное имя .ml", — говорится в материале.

По данным СМИ, в этих письмах содержалась секретная информация об исследованиях Британии в области гиперзвукового вооружения. По факту инцидента Минобороны страны начало расследование.

The Times отмечает, что Мали является союзником России в Африке. Президент переходного периода страны Ассими Гоита 26 июля прибыл вместе с многочисленной делегацией в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия – Африка.