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28 июля, 08:26
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Британские военные ошиблись буквой и отправили секретные данные союзнику России

Times: Минобороны Британии случайно послало секретные данные союзнику РФ Мали

Сотрудники Министерства обороны Великобритании по ошибке отправили письма с засекреченной информацией в Мали вместо США. Об этом сообщает The Times.

"Британские чиновники, пытавшиеся связаться с Пентагоном, использующим домен .mil, по ошибке пропустили букву i и вместо этого отправили письма в Мали, где используется доменное имя .ml", — говорится в материале.

По данным СМИ, в этих письмах содержалась секретная информация об исследованиях Британии в области гиперзвукового вооружения. По факту инцидента Минобороны страны начало расследование.

The Times отмечает, что Мали является союзником России в Африке. Президент переходного периода страны Ассими Гоита 26 июля прибыл вместе с многочисленной делегацией в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия – Африка.

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Ранее СМИ сообщили, что хакеры получили доступ к сотням тысяч секретных писем посла США в КНР. По данным журналистов, в их распоряжении оказались сведения о запланированных Вашингтоном визитах высокопоставленных чиновников в КНР, а также о внутриведомственных дискуссиях по поводу политики США на китайском направлении.

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Никита Никонов
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