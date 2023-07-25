В Германии крайне недовольны ВСУ: СМИ узнали о содержании секретного доклада Бундесвера
Bild: Бундесвер в секретном докладе раскритиковал действия ВСУ
Вооружённые силы Германии крайне недовольны тем, как украинские войска ведут боевые действия. Как утверждается в секретном докладе Бундесвера, командование ВСУ своими руками перечёркивает успехи обученных на Западе солдат. Об этом пишет Bild со ссылкой на этот самый документ.
"Некоторые воинские подразделения дробятся настолько мелко, что, хотя каждое из них и делает что-то, они оказываются не в состоянии работать слаженно", — цитирует издание доклад.
Там также рассказывается о схеме, которая сводит на нет всю подготовку бойцов инструкторами НАТО: зачастую молодые солдаты, получившие "эффективную западную подготовку", подчиняются указам своих командиров, которые не в состоянии действовать по образцу альянса.
Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, которое широко анонсировалось на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее манёвр обернулся для них провалом: по последним данным, потери Киева за это время уже превысили 26 тысяч военных. Президент Владимир Путин ранее подчёркивал, что результатов украинского контрнаступления нет: не помогли ни западное оружие, поставленное в больших объёмах, ни иностранные наёмники и советники.
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