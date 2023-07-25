В Германии крайне недовольны ВСУ: СМИ узнали о содержании секретного доклада Бундесвера

Вооружённые силы Германии крайне недовольны тем, как украинские войска ведут боевые действия. Как утверждается в секретном докладе Бундесвера, командование ВСУ своими руками перечёркивает успехи обученных на Западе солдат. Об этом пишет Bild со ссылкой на этот самый документ.

"Некоторые воинские подразделения дробятся настолько мелко, что, хотя каждое из них и делает что-то, они оказываются не в состоянии работать слаженно", — цитирует издание доклад.

Там также рассказывается о схеме, которая сводит на нет всю подготовку бойцов инструкторами НАТО: зачастую молодые солдаты, получившие "эффективную западную подготовку", подчиняются указам своих командиров, которые не в состоянии действовать по образцу альянса.