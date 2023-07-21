Хакеры получили доступ к сотням тысяч секретных писем посла США в КНР
WSJ: Связанные с КНР хакеры взломали электронную почту посла США в Китае Бёрнса
Хакеры взломали электронную почту посла США в Китае Николаса Бёрнса и помощника американского госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка. Как сообщает газета The Wall Street Journal, взломщики связаны с властями КНР.
По данным издания, хакеры и их заказчики получили сведения о запланированных Вашингтоном визитах высокопоставленных чиновников в КНР, а также о внутриведомственных дискуссиях по поводу политики США на китайском направлении. В их распоряжении оказались сотни тысяч важных сообщений.
"По соображениям безопасности мы не будем обнародовать дополнительную информацию о характере и масштабе инцидента в сфере кибербезопасности", — сказал газете представитель Госдепартамента.
Специалисты Госдепа по кибербезопасности и сотрудники компании Microsoft, которая обеспечивает ведомство технологическим оборудованием, считают, что хакерские атаки начались ещё в мае, однако обнаружить их удалось лишь в середине июня, перед визитом американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай.
Как уже рассказывал Лайф, Блинкен с рабочей поездкой прибыл в Китай 18 июня. В ходе визита он провёл переговоры с руководителем китайского МИД Цинь Ганом, куратором дипломатии Ван И и с главой страны Си Цзиньпином. На встрече с последним чиновник отметил, что американские власти не поддерживают независимость Тайваня.
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