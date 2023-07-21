Хакеры получили доступ к сотням тысяч секретных писем посла США в КНР

Хакеры взломали электронную почту посла США в Китае Николаса Бёрнса и помощника американского госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка. Как сообщает газета The Wall Street Journal, взломщики связаны с властями КНР.

По данным издания, хакеры и их заказчики получили сведения о запланированных Вашингтоном визитах высокопоставленных чиновников в КНР, а также о внутриведомственных дискуссиях по поводу политики США на китайском направлении. В их распоряжении оказались сотни тысяч важных сообщений.

"По соображениям безопасности мы не будем обнародовать дополнительную информацию о характере и масштабе инцидента в сфере кибербезопасности", — сказал газете представитель Госдепартамента.