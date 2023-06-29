Хакеры рассекретили десятки тысяч личных дел американцев, взломав Минздрав
Bloomberg: Минздрав США в июне пострадал от крупномасштабной хакерской атаки
Министерство здравоохранения США подверглось масштабной хакерской атаке. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Хакеры рассекретили десятки тысяч документов с личными данными американцев. При этом системы департамента не пострадали.
"Злоумышленники получили доступ к данным, использовав [изъян] приложения MOVEit", — указало агентство.
Руководство ведомства подозревает в совершении атаки хакерскую группировку Clop, ассоциируемую на Западе с Россией. Но никаких подтверждений этому нет.
Ранее Лайф писал, что хакеры взломали сайт французского университета Париж VIII и опубликовали там пророссийские сообщения. На главной странице появилось воззвание, гласившее: "Да здравствуют Россия и Франция, к чёрту Украину!"
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