Хакеры рассекретили десятки тысяч личных дел американцев, взломав Минздрав

Министерство здравоохранения США подверглось масштабной хакерской атаке. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Хакеры рассекретили десятки тысяч документов с личными данными американцев. При этом системы департамента не пострадали.

"Злоумышленники получили доступ к данным, использовав [изъян] приложения MOVEit", — указало агентство.

Руководство ведомства подозревает в совершении атаки хакерскую группировку Clop, ассоциируемую на Западе с Россией. Но никаких подтверждений этому нет.