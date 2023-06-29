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29 июня, 03:21

Хакеры рассекретили десятки тысяч личных дел американцев, взломав Минздрав

Bloomberg: Минздрав США в июне пострадал от крупномасштабной хакерской атаки

Министерство здравоохранения США подверглось масштабной хакерской атаке. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Хакеры рассекретили десятки тысяч документов с личными данными американцев. При этом системы департамента не пострадали.

"Злоумышленники получили доступ к данным, использовав [изъян] приложения MOVEit", указало агентство.

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Назвавшиеся "украинским киберфронтом" хакеры взломали часть сервисов "Сколково"

Руководство ведомства подозревает в совершении атаки хакерскую группировку Clop, ассоциируемую на Западе с Россией. Но никаких подтверждений этому нет.

Ранее Лайф писал, что хакеры взломали сайт французского университета Париж VIII и опубликовали там пророссийские сообщения. На главной странице появилось воззвание, гласившее: "Да здравствуют Россия и Франция, к чёрту Украину!"

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Unsplash

Юлия Коновалова
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