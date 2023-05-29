Назвавшиеся "украинским киберфронтом" хакеры взломали часть сервисов "Сколково"

Хакеры попытались взломать инфраструктуру фонда "Сколково", им удалось получить частичный доступ к информационным системам и нарушить работу нескольких сервисов. Об этом ТАСС узнал от пресс-службы фонда.

"В ночь с 28 на 29 мая инфраструктура фонда "Сколково" подверглась хакерской атаке. Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. Ведётся активная работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры фонда "Сколково", — говорится в сообщении.

Сейчас сайт "Сколково" и онлайн-сервисы недоступны, фонд обещает восстановить работу не позднее следующего дня. Кроме того, хакеры проникли в файлообменник, расположенный на физических мощностях фонда, и выложили в Сеть скрины документов. Однако никаких важных данных опубликовано не было. Расследованием занялась полиция. Известно, что хакеры назвали себя "украинским киберфронтом".