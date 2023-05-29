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29 мая, 11:46

Назвавшиеся "украинским киберфронтом" хакеры взломали часть сервисов "Сколково"

Хакеры попытались взломать инфраструктуру фонда "Сколково", им удалось получить частичный доступ к информационным системам и нарушить работу нескольких сервисов. Об этом ТАСС узнал от пресс-службы фонда.

"В ночь с 28 на 29 мая инфраструктура фонда "Сколково" подверглась хакерской атаке. Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. Ведётся активная работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры фонда "Сколково", говорится в сообщении.

Сейчас сайт "Сколково" и онлайн-сервисы недоступны, фонд обещает восстановить работу не позднее следующего дня. Кроме того, хакеры проникли в файлообменник, расположенный на физических мощностях фонда, и выложили в Сеть скрины документов. Однако никаких важных данных опубликовано не было. Расследованием занялась полиция. Известно, что хакеры назвали себя "украинским киберфронтом".

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Ранее сообщалось, что хакеры взломали ютуб-канал редакции газеты "Вечерняя Москва". Там разместили мошенническую рекламу криптовалюты. Под роликами появились ссылки, которые якобы ведут на получение биткоинов.

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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Татьяна Миссуми
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