"Да здравствуют Россия и Франция!": Хакеры взломали сайт парижского вуза и послали Украину к чёрту
На сайте университета Париж VIII разместили антиукраинский лозунг
Хакеры взломали сайт французского университета Париж VIII и разместили там пророссийские сообщения. Об этом сообщает местный телеканал BFM TV.
По его данным, сервис учебного учреждения был атакован неизвестными ещё вчера. На главной странице сайта появилось сообщение, гласившее: "Да здравствуют Россия и Франция, к чёрту Украину!" На данный момент ресурс недоступен и выдаёт ошибку.
"Сайт университета Париж VIII находится на техническом обслуживании", — отмечается в техническом сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, как хакеры призвали уважать Россию на сайте мэрии французского города Бри-сюр-Марна. В противном случае они пригрозили и дальше "продолжать вести с ними войну". Глава города решил не спускать всё на тормозах и уже подал иск "на мошеннический доступ к автоматизированной системе обработки данных".
Shutterstock