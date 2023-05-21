"Да здравствуют Россия и Франция!": Хакеры взломали сайт парижского вуза и послали Украину к чёрту

По его данным, сервис учебного учреждения был атакован неизвестными ещё вчера. На главной странице сайта появилось сообщение, гласившее: "Да здравствуют Россия и Франция, к чёрту Украину!" На данный момент ресурс недоступен и выдаёт ошибку.

Ранее Лайф рассказывал, как хакеры призвали уважать Россию на сайте мэрии французского города Бри-сюр-Марна. В противном случае они пригрозили и дальше "продолжать вести с ними войну". Глава города решил не спускать всё на тормозах и уже подал иск "на мошеннический доступ к автоматизированной системе обработки данных".