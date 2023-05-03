Хакеры призвали уважать Россию на сайте мэрии французского Бри-сюр-Марна

Хакеры взломали и разместили на сайте мэрии французского города Бри-сюр-Марн сообщение с призывом уважать Россию. Об этом заявил мэр Шарль Аслангуль.

"Уважайте Россию! В противном случае мы будем продолжать вести с вами войну", — гласит сообщение, опубликованное на портале ещё 29 апреля.

Глава города разместил скриншот сообщения с сайта на своей странице в "Твиттере", продублировав фразу на французском языке. Он отметил, что сервис временно приостановил работу, а также заявил о подаче иска.

"Был подан иск на мошеннический доступ к автоматизированной системе обработки данных и на её модификацию/изменение", — сообщил Аслангуль.