Хакеры призвали уважать Россию на сайте мэрии французского Бри-сюр-Марна
Мэрия французского города подала иск из-за взлома хакеров и призыва уважать РФ
Хакеры взломали и разместили на сайте мэрии французского города Бри-сюр-Марн сообщение с призывом уважать Россию. Об этом заявил мэр Шарль Аслангуль.
"Уважайте Россию! В противном случае мы будем продолжать вести с вами войну", — гласит сообщение, опубликованное на портале ещё 29 апреля.
Глава города разместил скриншот сообщения с сайта на своей странице в "Твиттере", продублировав фразу на французском языке. Он отметил, что сервис временно приостановил работу, а также заявил о подаче иска.
"Был подан иск на мошеннический доступ к автоматизированной системе обработки данных и на её модификацию/изменение", — сообщил Аслангуль.
Ранее Лайф сообщал о хакерской атаке на германский оборонный концерн Rheinmetall. Под "удар" попали несколько дочерних предприятий производителя военной техники и вооружения по всему миру. В том числе была атакована компания Kolbenschmidt, расположенная в городе Неккарзульм (федеральная земля Баден-Вюртемберг).
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