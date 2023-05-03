КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 12:48

Хакеры призвали уважать Россию на сайте мэрии французского Бри-сюр-Марна

Мэрия французского города подала иск из-за взлома хакеров и призыва уважать РФ

Хакеры взломали и разместили на сайте мэрии французского города Бри-сюр-Марн сообщение с призывом уважать Россию. Об этом заявил мэр Шарль Аслангуль.

"Уважайте Россию! В противном случае мы будем продолжать вести с вами войну", — гласит сообщение, опубликованное на портале ещё 29 апреля.

Глава города разместил скриншот сообщения с сайта на своей странице в "Твиттере", продублировав фразу на французском языке. Он отметил, что сервис временно приостановил работу, а также заявил о подаче иска.

"Был подан иск на мошеннический доступ к автоматизированной системе обработки данных и на её модификацию/изменение", — сообщил Аслангуль.

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Сотрудники НАТО прятали секретные сведения под "надёжным" паролем 123456

Ранее Лайф сообщал о хакерской атаке на германский оборонный концерн Rheinmetall. Под "удар" попали несколько дочерних предприятий производителя военной техники и вооружения по всему миру. В том числе была атакована компания Kolbenschmidt, расположенная в городе Неккарзульм (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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