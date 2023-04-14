Германский оборонный концерн Rheinmetall атаковали хакеры

Германский оборонный концерн Rheinmetall вновь атаковали хакеры, прокуратура Кёльна начала расследование по этому факту. Об этом пишет издание Der Spiegel.

По его данным, атаковали несколько дочерних предприятий Rheinmetall по всему миру. В том числе удар был нанесён по компании Kolbenschmidt, которая находится в городе Неккарзульм (федеральная земля Баден-Вюртемберг). У неё перестали работать некоторые IТ-системы.

В концерне подтвердили, что был "IТ-инцидент", затронувший выпуск продукции для гражданского сектора. А вот "военного бизнеса", как заверили там, атака не коснулась. Компания выясняет масштабы понесённого ущерба. Ответственность за атаку пока никто не взял.

Rheinmetall — крупнейший оборонный концерн Германии. С начала российской спецоперации на Украине его акции выросли в цене более чем в два раза.