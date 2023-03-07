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7 марта, 17:48

Немецкий концерн Rheinmetall подвергся атаке хакеров

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подвергся кибератаке. Об этом сообщает DPA.

Из-за действий неизвестных хакеров сайт компании, который управляется сторонним провайдером, был временно недоступен. Злоумышленники хотели взломать IТ-системы Rheinmetall, однако у них не получилось вывести их из строя.

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Ранее Лайф писал, что между Rheinmetall и Киевом идут "многообещающие" переговоры по поводу строительства завода на Украине. Он обойдётся в 200 миллионов евро, а окончательное решение может быть принято в ближайшие месяцы. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал отметить строительство завода "салютом из "Калибров".

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ТАСС / AP / Martin Meissner

Никита Осипов
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