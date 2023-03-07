Немецкий концерн Rheinmetall подвергся атаке хакеров

Из-за действий неизвестных хакеров сайт компании, который управляется сторонним провайдером, был временно недоступен. Злоумышленники хотели взломать IТ-системы Rheinmetall, однако у них не получилось вывести их из строя.

Ранее Лайф писал, что между Rheinmetall и Киевом идут "многообещающие" переговоры по поводу строительства завода на Украине. Он обойдётся в 200 миллионов евро, а окончательное решение может быть принято в ближайшие месяцы. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал отметить строительство завода "салютом из "Калибров".