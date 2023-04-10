Сотрудники НАТО прятали секретные сведения под "надёжным" паролем 123456
SHOT: Хакеры Killnet узнали пароли сотрудников НАТО и поразились их наивности
Хакеры Killnet поделились с телерамм-каналом SHOT взломанной базой данных сайта НАТО, а ещё положили сам сайт и множество других важных ресурсов, связанных с работой Североатлантического альянса.
Некоторые пароли от корпоративной почты НАТО, которые оказались в распоряжении хакеров. Скриншот © SHOT
Судя по беглому анализу нескольких сотен слитых аккаунтов, уровень секретности некоторых натовских сотрудников просто зашкаливает. Среди паролей для входа в корпоративную почту нашлись варианты 123456 и 12345678.
Напомним, накануне российская хакерская группировка Killnet анонсировала масштабную атаку на киберинфраструктуру НАТО. Они допускают, что грядущая акция "станет последней" и их "перебьют и пересажают после этого события". А уже сегодня к 14:00 мск хакеры отчитались, что парализовали 40% электронной инфраструктуры альянса.
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