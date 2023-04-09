Русские хакеры анонсировали уничтожение НАТО в Сети через 48 часов

Российская хакерская группировка Killnet анонсировала масштабную атаку на киберинфраструктуру НАТО. Они допускают, что грядущая акция "станет последней" и их "перебьют и пересажают после этого события".

"Знайте одно, братья и сёстры: Я Русский, мои люди Русские — мы за Вас, мы за Россию — всем неверным [конец]! Мы внезапно появились и так же внезапно уйдём!" — говорится в сообщении телеграм-канала Killnet.

Хакеры призвали своих активистов ждать уведомление в течение 48 часов, а простых наблюдателей — сохранять спокойствие.