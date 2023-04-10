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10 апреля, 11:13

Русские хакеры парализовали 40% электронной инфраструктуры НАТО

Российская хакерская группировка Killnet парализовала работу 40% электронной инфраструктуры НАТО. Как сообщает Mash, DDoS-атаками "положили" сайты оборонзаказов, обеспечения и поддержки альянса и ещё ряд ресурсов, необходимых для нормальной работы.

По данным телеграм-канала, хакеры атаковали сайты командования по развитию боевых действий, агентство НАТО по обеспечению, поддержке и закупкам, тренировочные киберцентры, взломали агентство NCI, откуда слили все личные данные сотрудников.

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Напомним, ранее Killnet анонсировала масштабную атаку на киберинфраструктуру НАТО. Хакеры допускают, что грядущая акция "станет последней" и их "перебьют и пересажают после этого события".

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Shutterstock

Александра Вишнякова
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