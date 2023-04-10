Русские хакеры парализовали 40% электронной инфраструктуры НАТО

Российская хакерская группировка Killnet парализовала работу 40% электронной инфраструктуры НАТО. Как сообщает Mash, DDoS-атаками "положили" сайты оборонзаказов, обеспечения и поддержки альянса и ещё ряд ресурсов, необходимых для нормальной работы.

По данным телеграм-канала, хакеры атаковали сайты командования по развитию боевых действий, агентство НАТО по обеспечению, поддержке и закупкам, тренировочные киберцентры, взломали агентство NCI, откуда слили все личные данные сотрудников.