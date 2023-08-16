Российские хакеры парализовали работу железной дороги во Франции

В результате кибератаки во Франции стоят десятки пригородных электричек и поездов метрополитена. Предполагается, что это ответ Елисейскому дворцу за его действия в отношении Нигера. А ещё оказались заблокированы грузовые поезда и пассажирские составы, которые должны идти в Германию, Чехию, Болгарию, Польшу, Австрию, Швейцарию и другие страны.