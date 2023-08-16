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16 августа, 10:09

Российские хакеры парализовали работу железной дороги во Франции

Хакеры KillNet заблокировали работу ж/д во Франции в ответ на действия в Нигере

Российские хакеры KillNet парализовали работу железной дороги во Франции. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В результате кибератаки во Франции стоят десятки пригородных электричек и поездов метрополитена. Предполагается, что это ответ Елисейскому дворцу за его действия в отношении Нигера. А ещё оказались заблокированы грузовые поезда и пассажирские составы, которые должны идти в Германию, Чехию, Болгарию, Польшу, Австрию, Швейцарию и другие страны.

Францию обвинили в планах развязать войну между Западной Африкой и Нигером

Францию обвинили в планах развязать войну между Западной Африкой и Нигером

Напомним, 26 июля в Нигере произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и позже назначили новое правительство. Новые власти денонсировали военные соглашения с Францией, а также запретили экспортировать французам уран и золото. Тем временем в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, что у него есть законные основания для вмешательства во внутренние дела Нигера.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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