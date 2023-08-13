Францию обвинили в планах развязать войну между Западной Африкой и Нигером
"Движение М-62" заявило, что Франция толкает ЭКОВАС к агрессии против Нигера
Французские власти пытаются устроить войну в Нигере, чтобы продолжить его грабить. С такими обвинениями выступило местное гражданское "Движение М-62", пишет агентство ANP.
"Движение М-62" назвало Францию "единственным виновником, желающим вести войну в Нигере, чтобы продолжать грабить страну", — говорится в тексте.
По оценке движения, Париж добивается дестабилизации ситуации по всей зоне Сахеля, а значит, всё это коснётся Ливии, Алжира, Чада, Нигерии. Франция стремится контролировать природные богатства Африки и отступать не готова, утверждается в статье. Лидеры движения подчёркивают, что Франция придерживается плана военной агрессии, который навязывает Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС), что является "объявлением войны странам Сахеля и некоторым государствам, граничащим с Нигером".
Напомним, 26 июля в Нигере произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Новые власти намереваются прекратить сотрудничество с Францией, они уже денонсировали военные соглашения с Парижем. В ЭКОВАС заявили, что имеют законные основания для вмешательства во внутренние дела Нигера.
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