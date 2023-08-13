Францию обвинили в планах развязать войну между Западной Африкой и Нигером

По оценке движения, Париж добивается дестабилизации ситуации по всей зоне Сахеля, а значит, всё это коснётся Ливии, Алжира, Чада, Нигерии. Франция стремится контролировать природные богатства Африки и отступать не готова, утверждается в статье. Лидеры движения подчёркивают, что Франция придерживается плана военной агрессии, который навязывает Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС), что является "объявлением войны странам Сахеля и некоторым государствам, граничащим с Нигером".