Хакеры из КНДР едва не сорвали военные учения США и Южной Кореи

Хакеры из северокорейской группировки Kimsuky пытались совершить кибератаку на компанию, причастную к организации совместных военных учений Вашингтона и Сеула Freedom Shield. Об этом заявили в полиции Южной Кореи.

По данным правоохранителей, ещё в марте взломщики направили сотрудникам фирмы поддельные письма, которые содержали заражённые файлы. Через них хакеры планировали заполучить важную военную информацию, связанную с манёврами. Задумка членов группировки провалилась благодаря защитной системе Пентагона. Она не позволила загрузить вредоносный софт на компьютеры компании.

Установить причастность Kimsuky к инциденту удалось благодаря поддельным IP-адресам, которые уже использовались для атаки на Южную Корею. В Сеуле уверены, что действия хакеров координировались из Пхеньяна. Именно поэтому группировка была внесена властями республики в санкционный список, сказано в пресс-релизе.