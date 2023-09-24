"Очевидно, ей больно": В Приморье раненая белуха подплыла к катеру и "попросила" о помощи
В акватории Владивостока заметили раненную троллинговой снастью белуху
Необычную картину застал подводный охотник из Приморья — в акватории Владивостока плавала белуха, за которую зацепилась троллинговая снасть. Об этом в телеграм-канале рассказал президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.
Во Владивостоке пытались спасти раненую белуху. Видео © t.me / Дмитрий Анашкин Владивосток
Белухи подплыли к катеру с людьми, словно просили о помощи. Как выяснилось в итоге, одна из них была ранена троллинговой снастью, которая забилась большим пучком травы. Мещанюк попытался помочь бедному животному, но неудачно.
"Я попытался снять, но мелкая не подходит слишком близко. А после того, как удалось хватануть за шнур и хотя бы обрезать кусок с травой, мелкая стартанула и больше не подходила. Очевидно, ей больно", — рассказал охотник.
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Ранее Лайф писал, что семейство из пяти белух выбросило на берег Охотского моря в Тигильском районе на севере Камчатки. Животных обнаружили и спасли от гибели местные рыбаки.
t.me / Дмитрий Анашкин Владивосток