Яд без антидота: Найденные в акватории Владивостока водоросли могут вызывать у человека амнезию и тремор
Эколог Головачёва: Токсичная домоевая кислота накапливается в моллюсках
Найденные в акватории Владивостока микроводоросли, выделяющие опасный токсин — домоевую кислоту, — могут вызвать сильное отравление. Где именно концентрируется вещество, рассказала в беседе с kp.ru заместитель директора Института экологии РУДН Ирина Головачёва.
"Домоевая кислота в большей степени накапливается в моллюсках. Поэтому, чтобы предотвратить попадание продуктов с её содержанием на прилавки в торговых сетях, нужно в первую очередь обратить внимание именно на них", — пояснила Головачёва.
Домоевую кислоту переносит планктон, он способен отравлять ею и людей, и моллюсков, и даже живые организмы в прибрежной части акватории. У человека вещество может вызвать амнезию, а также тремор и судороги, причём противоядия от него нет.
Напомним, что опасные для мозга человека микроводоросли, содержащие эту кислоту, не так давно обнаружили в российских водах. В организм человека она может попасть через употребление в пищу морских деликатесов — моллюсков и ракообразных.
ТАСС / Юрий Смитюк