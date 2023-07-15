Яд без антидота: Найденные в акватории Владивостока водоросли могут вызывать у человека амнезию и тремор

Найденные в акватории Владивостока микроводоросли, выделяющие опасный токсин — домоевую кислоту, — могут вызвать сильное отравление. Где именно концентрируется вещество, рассказала в беседе с kp.ru заместитель директора Института экологии РУДН Ирина Головачёва.

"Домоевая кислота в большей степени накапливается в моллюсках. Поэтому, чтобы предотвратить попадание продуктов с её содержанием на прилавки в торговых сетях, нужно в первую очередь обратить внимание именно на них", — пояснила Головачёва.

Домоевую кислоту переносит планктон, он способен отравлять ею и людей, и моллюсков, и даже живые организмы в прибрежной части акватории. У человека вещество может вызвать амнезию, а также тремор и судороги, причём противоядия от него нет.