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15 июля, 11:01

Яд без антидота: Найденные в акватории Владивостока водоросли могут вызывать у человека амнезию и тремор

Эколог Головачёва: Токсичная домоевая кислота накапливается в моллюсках

Найденные в акватории Владивостока микроводоросли, выделяющие опасный токсин — домоевую кислоту, — могут вызвать сильное отравление. Где именно концентрируется вещество, рассказала в беседе с kp.ru заместитель директора Института экологии РУДН Ирина Головачёва.

"Домоевая кислота в большей степени накапливается в моллюсках. Поэтому, чтобы предотвратить попадание продуктов с её содержанием на прилавки в торговых сетях, нужно в первую очередь обратить внимание именно на них", — пояснила Головачёва.

Домоевую кислоту переносит планктон, он способен отравлять ею и людей, и моллюсков, и даже живые организмы в прибрежной части акватории. У человека вещество может вызвать амнезию, а также тремор и судороги, причём противоядия от него нет.

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Напомним, что опасные для мозга человека микроводоросли, содержащие эту кислоту, не так давно обнаружили в российских водах. В организм человека она может попасть через употребление в пищу морских деликатесов — моллюсков и ракообразных.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Ирина Фальке
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