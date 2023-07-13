Регион

Уведомления отключены

13 июля, 00:27

В российских водах выявлены опасные для мозга человека микроводоросли

"Известия": Вблизи Владивостока появились токсичные для людей микроводоросли

Недалеко от Владивостока учёные обнаружили появление опасных микроводорослей, выделяющих вредный токсин — домоевую кислоту. Она может попасть в организм человека через употребление в пищу морских деликатесов, пишет газета "Известия".

На протяжении пяти лет исследователи изучали водоросли в Уссурийском заливе Японского моря недалеко от Владивостока. Тогда они и обнаружили появление одноклеточных микроорганизмов — псевдоницший (Pseudo-nitzschia), особого рода диатомовых водорослей, некоторые виды которых выделяют домоевую кислоту.

"Это токсичное вещество, которое может воздействовать на нервные рецепторы живых организмов и вызывать неврологические расстройства. В организм человека оно может попасть через употребление в пищу морских деликатесов — моллюсков и ракообразных. Опасное вещество воздействует на нервную систему", — пишет газета.

Учёные пояснили, что чаще всего токсичные водоросли стали встречаться в южной части российских дальневосточных прибрежных вод. При этом вредной концентрации в водах России не найдено, однако тенденция к увеличению их плотности есть.

В Ростовской области найдены возбудители холеры

В Ростовской области найдены возбудители холеры

Ранее Лайф рассказывал, что в Пакистане после заражения амёбой-мозгоедом скончался 30-летний мужчина. Его госпитализировали с симптомами гриппа, высокой температурой и головной болью. О том, что он заражён поедающей мозг амёбой, стало известно благодаря результатам анализов на следующий день. При каких обстоятельствах она попала в его организм, неизвестно.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров