В российских водах выявлены опасные для мозга человека микроводоросли

Недалеко от Владивостока учёные обнаружили появление опасных микроводорослей, выделяющих вредный токсин — домоевую кислоту. Она может попасть в организм человека через употребление в пищу морских деликатесов, пишет газета "Известия".

На протяжении пяти лет исследователи изучали водоросли в Уссурийском заливе Японского моря недалеко от Владивостока. Тогда они и обнаружили появление одноклеточных микроорганизмов — псевдоницший (Pseudo-nitzschia), особого рода диатомовых водорослей, некоторые виды которых выделяют домоевую кислоту.

"Это токсичное вещество, которое может воздействовать на нервные рецепторы живых организмов и вызывать неврологические расстройства. В организм человека оно может попасть через употребление в пищу морских деликатесов — моллюсков и ракообразных. Опасное вещество воздействует на нервную систему", — пишет газета.

Учёные пояснили, что чаще всего токсичные водоросли стали встречаться в южной части российских дальневосточных прибрежных вод. При этом вредной концентрации в водах России не найдено, однако тенденция к увеличению их плотности есть.