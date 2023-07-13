В российских водах выявлены опасные для мозга человека микроводоросли
"Известия": Вблизи Владивостока появились токсичные для людей микроводоросли
Недалеко от Владивостока учёные обнаружили появление опасных микроводорослей, выделяющих вредный токсин — домоевую кислоту. Она может попасть в организм человека через употребление в пищу морских деликатесов, пишет газета "Известия".
На протяжении пяти лет исследователи изучали водоросли в Уссурийском заливе Японского моря недалеко от Владивостока. Тогда они и обнаружили появление одноклеточных микроорганизмов — псевдоницший (Pseudo-nitzschia), особого рода диатомовых водорослей, некоторые виды которых выделяют домоевую кислоту.
"Это токсичное вещество, которое может воздействовать на нервные рецепторы живых организмов и вызывать неврологические расстройства. В организм человека оно может попасть через употребление в пищу морских деликатесов — моллюсков и ракообразных. Опасное вещество воздействует на нервную систему", — пишет газета.
Учёные пояснили, что чаще всего токсичные водоросли стали встречаться в южной части российских дальневосточных прибрежных вод. При этом вредной концентрации в водах России не найдено, однако тенденция к увеличению их плотности есть.
Ранее Лайф рассказывал, что в Пакистане после заражения амёбой-мозгоедом скончался 30-летний мужчина. Его госпитализировали с симптомами гриппа, высокой температурой и головной болью. О том, что он заражён поедающей мозг амёбой, стало известно благодаря результатам анализов на следующий день. При каких обстоятельствах она попала в его организм, неизвестно.
Unsplash