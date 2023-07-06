В Пакистане 30-летний мужчина умер после заражения амёбой-мозгоедом
Pakistan Observer: 30-летний мужчина заразился "поедающей мозг" амёбой и умер
В Пакистане, в городе Лахоре, 30-летний Мустафа Шафик умер после заражения амёбой неглерия Фоулера, которая, попав в организм человека, поедает его мозг. О произошедшем сообщает газета Pakistan Observer со ссылкой на органы здравоохранения.
Мужчину госпитализировали с симптомами гриппа, высокой температурой и головной болью. О том, что он заражён поедающей мозг амёбой, стало известно благодаря результатам анализов на следующий день. При каких обстоятельствах она попала в его организм, неизвестно.
Мужчине не смогли помочь, он скончался. Известно, что это первый подобный случай заражения в Лахоре и четвёртый — в стране.
В материале напомнили, что, как правило, заражение амёбой-мозгоедом происходит во время купания, а попадает она в организм через нос. Водится в пресных водоёмах, например в озёрах и реках.
Ранее врач Тимур Пестерев рассказал, что россиянам не стоит бояться заражения "поедающей мозг" амёбой неглерия Фоулера, поскольку в нашем климате одноклеточное просто погибнет.
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