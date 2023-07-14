Россиянам назвали симптомы кишечных инфекций и объяснили, как не заразиться

Летом резко возрастает риск заражения кишечными инфекциями. Высокие температуры и влажность создают благоприятные условия для размножения бактерий и других патогенных микроорганизмов, которые могут стать причиной заражения кишечника. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач – терапевт-гастроэнтеролог, гепатолог "СМ-Клиника" Шота Каландия.

Несоблюдение правил профилактики является наиболее распространённой причиной развития кишечных инфекций летом, объяснил врач. По его словам, речь идёт о неправильной гигиене рук, неправильной обработке продуктов питания, употреблении плохо вымытых фруктов и овощей, воды из непроверенных источников, включая скважины, реки и озёра, а также нарушении правил хранения продуктов.

Одним из наиболее серьёзных последствий кишечных инфекций является обезвоживание, которое может привести к осложнениям, включая судороги, потерю сознания и другим опасных состояниям, требующим госпитализации, предостерёг терапевт. Кроме того, кишечные инфекции могут вызвать воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, что может привести к болезненным симптомам, таким как рвота, диарея и боль в животе. Общая интоксикация организма также грозит головной болью, слабостью и ознобом.

"Симптомы кишечных инфекций могут включать общую интоксикацию организма, проявляющуюся повышением температуры, головной болью, слабостью, ознобом, а также симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, включающие рвоту, боли в животе и диарею. Однако следует отметить, что симптомы могут различаться в зависимости от типа инфекции и её причины", — подчеркнул гастроэнтеролог.

Медик добавил, что вирусные кишечные инфекции, такие как ротавирусная, аденовирусная и норовирусная, являются особенно заразными. Как правило, они передаются через контакт с инфицированными людьми или предметами, которые могут быть заражены вирусом. Поэтому очень важно соблюдать меры предосторожности для предотвращения распространения инфекции в доме. Каландия советует разместить больного в отдельной комнате и предоставить ему личные посуду, полотенце и постельное бельё. Если симптомы продолжаются более двух дней или ухудшаются, необходимо обратиться к врачу для получения профессиональной медицинской помощи.