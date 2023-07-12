"Среда для размножения": Россиянам рассказали, как не подхватить паразитов при купании
Педиатр Морозова: При купании в реках и озёрах есть риск заразиться паразитами
Купаться в пресных водоёмах опасно, так как есть риск заразиться различными паразитами. Об этом рассказала педиатр и кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.
"[Лямблии] могут попасть в организм через заражённую воду, если глотнуть её во время купания. Также в реках, прудах и озёрах могут находиться яйца некоторых паразитов, так как пресная вода служит отличной средой для их размножения. Помимо этого, в пресных водоёмах можно заразиться педикулёзом: вши особенно любят чистые волосы и не боятся воды", — отметила она.
Врач также напомнила, что есть церкариоз (известный также как "зуд купальщиков") — острое паразитарное заболевание, которое появляется при поражении кожи плавающими личинками червей класса трематоды. При этом опасность поджидает не только в воде, но и на побережье — там есть риск столкнуться с сальмонеллой, получить заражение можно через рану на коже или через рот.
При контакте с заражённой водой можно подхватить и ротавирус. Основные симптомы — рвота и диарея. Морозова добавила, что через потёртости на коже и слизистую оболочку глаз и носа можно заразиться лептоспирозом. На это укажут высокая температура, озноб, головная боль, покраснение глаз и боли в животе. А при глотании воды можно получить кишечные инфекции, гепатит А и холеру.
"Зайдя на сайт, посвящённый городу, можно найти информацию о муниципальных пляжах, где купание разрешено. Если статус водоёма неизвестен, всегда лучше выбирать водоёмы с проточной водой. Не мойте продукты в открытых водоёмах. Принимайте душ после купания в пресных водоёмах", — призвала педиатр в беседе с РИАМО.
Также важно помнить, что спиртные напитки несовместимы с отдыхом у воды. Врач Виталий Холдин объяснил, почему пьяных купальщиков настигает в воде мгновенная смерть.
ТАСС / Вадим Скрябин