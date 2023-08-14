"У них слёзы текут": Рыбаки спасли семью белух, выброшенную на берег Камчатки

Семейство из пяти белух выбросило на берег Охотского моря в Тигильском районе на севере Камчатки. Животных обнаружили и спасли от гибели местные рыбаки. Видео появилось в Сети.

Рыбаки спасли выброшенных белух на Камчатке. Видео © VK / Доброе Забайкалье

"Белух выкинуло на берег. Приехали помочь чем можем. Тяжёлые, целая семья, маленький пищит. Бедолаги", — говорит за кадром автор ролика.

Рыбаки показывают, что у одной из белух из глаз текут слёзы, животные напуганы и беззащитны. Несколько часов мужчины поливали млекопитающих водой, чтобы те смогли выжить до прилива. В региональном Минэкологии готовят благодарственные письма рыбакам.

"Четверо рыбаков — их надо назвать поимённо: Андрей Королёв, Владимир Кочелаевский, Сергей Умкев и Ашот Устян — несколько часов обливали животных водой, пока не начался прилив и те не смогли сдвинуться с мели", — сказал РИА "Новости" глава ведомства Алексей Кумарьков.