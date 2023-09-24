Регион

Уведомления отключены

24 сентября, 03:35

Россиян предупредили о росте числа "барических депрессий" в конце октября

Вильфанд: В России ожидается рост числа "барических депрессий" в конце октября

В России с конца октября будет увеличиваться число "барических депрессий", приносящих ненастную погоду и похолодание. Об этом заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что через три дня после осеннего равноденствия, которое в этом году было 23 сентября, продолжительность дня и ночи уже сравняется и начнётся заметное уменьшение светового дня.

"В сентябре и октябре циклоническая деятельность ещё не так развита, а вот в третьей декаде октября и ноябре барические депрессии будут гораздо чаще. Это сказывается и на состоянии человека. Медиками доказано, что отсутствие солнечного света не способствует хорошему настроению, а вот депрессивному — очень даже", — заявил собеседник издания.

Стало известно, когда москвичи попрощаются с климатическим летом

Стало известно, когда москвичи попрощаются с климатическим летом

Ранее Вильфанд заявил, что лето 2023 года входит в топ-3 самых жарких в России за всю историю метеонаблюдений. Синоптик отметил, что более жаркие летние сезоны были лишь в 2021 и 2016 годах.

Обложка ©

Pixabay

Андрей Соловьёв
  • Новости
  • Погода
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров