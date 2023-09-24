Россиян предупредили о росте числа "барических депрессий" в конце октября
Вильфанд: В России ожидается рост числа "барических депрессий" в конце октября
В России с конца октября будет увеличиваться число "барических депрессий", приносящих ненастную погоду и похолодание. Об этом заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Метеоролог отметил, что через три дня после осеннего равноденствия, которое в этом году было 23 сентября, продолжительность дня и ночи уже сравняется и начнётся заметное уменьшение светового дня.
"В сентябре и октябре циклоническая деятельность ещё не так развита, а вот в третьей декаде октября и ноябре барические депрессии будут гораздо чаще. Это сказывается и на состоянии человека. Медиками доказано, что отсутствие солнечного света не способствует хорошему настроению, а вот депрессивному — очень даже", — заявил собеседник издания.
Ранее Вильфанд заявил, что лето 2023 года входит в топ-3 самых жарких в России за всю историю метеонаблюдений. Синоптик отметил, что более жаркие летние сезоны были лишь в 2021 и 2016 годах.
Pixabay