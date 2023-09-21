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21 сентября, 14:00

Выдают абьюзера с головой: Фразы, которые не должен говорить ваш муж

Если глаза – зеркало души, то речь – отражение характера и намерений. Заметив от благоверного такие слова в свой адрес, стоит задуматься, а нужен ли вам такой человек рядом.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

"Семья — это тыл, место, где мы можем сделать выдох в безопасности, взаимной поддержке. В устойчивом ощущении между партнёрами "я с тобой, я рядом", —рассказывает LIFE психолог Алёна Ал-Ас.

Одна из важнейших функций брака – создание безопасной среды, в которой супруги поддерживают и защищают друг друга. Конечно, ссоры и недопонимания случаются в любых отношениях, но есть слова, которые никогда не следует говорить просто потому, что они легко могут разрушить даже крепкие отношения.

Алёна Ал-Ас

психолог

<p>Одна из важнейших функций брака – создание безопасной среды, в которой супруги поддерживают и защищают друг друга. Конечно, ссоры и недопонимания случаются в любых отношениях, но есть слова, которые никогда не следует говорить просто потому, что они легко могут разрушить даже крепкие отношения.</p>
<p>Одна из важнейших функций брака – создание безопасной среды, в которой супруги поддерживают и защищают друг друга. Конечно, ссоры и недопонимания случаются в любых отношениях, но есть слова, которые никогда не следует говорить просто потому, что они легко могут разрушить даже крепкие отношения.</p>

Однако даже во время стресса или ссоры стоит следить за тем, что говорите вы, и что слышите в свой адрес. Сейчас мы перечислим фразы, которые никак не должны быть постоянными в речи вашего супруга.

"Заткнись" и "успокойся"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Оба эти слова опасны тем, что могут быть произнесены автоматически в минуты гнева или раздражения", — говорит эксперт. Кроме того, что это крайне грубые выражения, они напрямую обесценивают чувства и эмоции того, кому направлены. А обесценивание, как отмечает психолог, одна из форм абьюза.

"Моя мама мне говорила / меня предупреждала"

В браке супруги априори должны быть на одной стороне, поддерживать друг друга. Эта фраза дает понять, что в ваших отношениях есть третья сторона – его мама, и что он готов принять ее, а не вашу сторону.

Алёна Ал-Ас

психолог

<p>В браке супруги априори должны быть на одной стороне, поддерживать друг друга. Эта фраза дает понять, что в ваших отношениях есть третья сторона – его мама, и что он готов принять ее, а не вашу сторону.</p>
<p>В браке супруги априори должны быть на одной стороне, поддерживать друг друга. Эта фраза дает понять, что в ваших отношениях есть третья сторона – его мама, и что он готов принять ее, а не вашу сторону.</p>

"Ты такая же, как твоя мать"

Эта фраза подразумевает, что не только у вас, но и у вашей семьи есть некие общие негативные черты. Эксперт утверждает: отчасти это может быть действительно так – мы все перенимаем некоторые черты наших родителей. Но это не повод обобщать и говорить уничижительно обо всей семье.

"Мне все равно"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

У большинства людей эта фраза, брошенная в разгар ссоры или обсуждения чего-либо, вызывает только примитивный страх быть брошенным.

Если ваш муж говорит о том, что равнодушен к чему-либо, значит он полностью перекладывает это на ваши плечи и самоустраняется. А это ничего общего не имеет ни с любовью, ни с заботой о партнере.

Алёна Ал-Ас

психолог

<p>Если ваш муж говорит о том, что равнодушен к чему-либо, значит он полностью перекладывает это на ваши плечи и самоустраняется. А это ничего общего не имеет ни с любовью, ни с заботой о партнере.</p>
<p>Если ваш муж говорит о том, что равнодушен к чему-либо, значит он полностью перекладывает это на ваши плечи и самоустраняется. А это ничего общего не имеет ни с любовью, ни с заботой о партнере.</p>

Как итог психолог Алёна Ал-Ас подчеркивает, что важно соблюдать это правило в обе стороны. Ведь комфорт и состояние безопасности паре — задача обоих.

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Ольга Годуненко
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