Выдают абьюзера с головой: Фразы, которые не должен говорить ваш муж
Если глаза – зеркало души, то речь – отражение характера и намерений. Заметив от благоверного такие слова в свой адрес, стоит задуматься, а нужен ли вам такой человек рядом.
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"Семья — это тыл, место, где мы можем сделать выдох в безопасности, взаимной поддержке. В устойчивом ощущении между партнёрами "я с тобой, я рядом", —рассказывает LIFE психолог Алёна Ал-Ас.
Одна из важнейших функций брака – создание безопасной среды, в которой супруги поддерживают и защищают друг друга. Конечно, ссоры и недопонимания случаются в любых отношениях, но есть слова, которые никогда не следует говорить просто потому, что они легко могут разрушить даже крепкие отношения.
Однако даже во время стресса или ссоры стоит следить за тем, что говорите вы, и что слышите в свой адрес. Сейчас мы перечислим фразы, которые никак не должны быть постоянными в речи вашего супруга.
"Заткнись" и "успокойся"
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"Оба эти слова опасны тем, что могут быть произнесены автоматически в минуты гнева или раздражения", — говорит эксперт. Кроме того, что это крайне грубые выражения, они напрямую обесценивают чувства и эмоции того, кому направлены. А обесценивание, как отмечает психолог, одна из форм абьюза.
"Моя мама мне говорила / меня предупреждала"
В браке супруги априори должны быть на одной стороне, поддерживать друг друга. Эта фраза дает понять, что в ваших отношениях есть третья сторона – его мама, и что он готов принять ее, а не вашу сторону.
"Ты такая же, как твоя мать"
Эта фраза подразумевает, что не только у вас, но и у вашей семьи есть некие общие негативные черты. Эксперт утверждает: отчасти это может быть действительно так – мы все перенимаем некоторые черты наших родителей. Но это не повод обобщать и говорить уничижительно обо всей семье.
"Мне все равно"
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У большинства людей эта фраза, брошенная в разгар ссоры или обсуждения чего-либо, вызывает только примитивный страх быть брошенным.
Если ваш муж говорит о том, что равнодушен к чему-либо, значит он полностью перекладывает это на ваши плечи и самоустраняется. А это ничего общего не имеет ни с любовью, ни с заботой о партнере.
Как итог психолог Алёна Ал-Ас подчеркивает, что важно соблюдать это правило в обе стороны. Ведь комфорт и состояние безопасности паре — задача обоих.