"Иконы бровей": 6 звёздных персон, у которых они — произведения искусства
Эффектным бровям некоторых знаменитых леди можно только позавидовать. Этих счастливиц природа наградила особенно щедро — смотрите, кто тут у нас!
Мода на выщипанные в ниточки брови, к счастью, осталась в прошлом, уступив место тренду на натуральность и густоту. Мы собрали снимки как икон стиля старого Голливуда, так и современных селебрити с самыми красивыми бровями. Как говорится, есть на кого равняться.
1. Брук Шилдс
Американская актриса и модель Брук Шилдс, популярная в далёких 80-х, никогда не меняла форму своих бровей, а всё потому, что они и так идеальны. Фото © Shutterstock
Американская актриса и модель была на пике популярности в 80-е годы, особенно после выхода фильма "Голубая лагуна". Как и многие красавицы-актрисы, Шилдс прославилась не столько своими ролями, сколько жизнью за пределами экрана и статусом "иконы бровей", который пристал к ней на долгие годы. Актриса Брук Шилдс была пионеркой бьюти-движения за естественные и слегка лохматые брови. Звезда и сейчас в макияже часто делает акцент именно на них. Кстати, в юности на страже естественности Брук была её мама. Когда кто-то из визажистов приближался к бровям дочери, женщина взвизгивала и просила немедленно убрать щипчики.
2. Оксана Акиньшина
Актриса Оксана Акиньшина, которая стала широко известна благодаря фильму "Сёстры", поражает поклонников густотой и эффектностью своих бровей. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Эффектная блондинка с карими глазами и проникновенным взглядом — кто способен поразить больше, чем Оксана Акиньшина? Актриса, кроме всего прочего, может похвастаться шикарными тёмными бровями, красиво контрастирующими с цветом волос. Знаменитость не любит экспериментировать с внешностью и чаще всего остаётся верна себе.
3. Энн Хэтэуэй
Первое, на что обращаешь внимание, глядя на обладательницу "Оскара" Энн Хэтэуэй, — брови. Они у актрисы чёрные и очень выразительные. Фото © Shutterstock
Брови Энн словно выведены художником: чёткие, с изящной дугой и великолепно густые. Они подчеркивают выразительную красоту девушки, выделяя все черты её лица, и гармонично смотрятся с короткими стрижками, которые так любит актриса. Энн Хэтэуэй тщательно следит за формой бровей и поддерживает её независимо от веяний моды.
4. Кира Найтли
У Киры Найтли густые брови с классическим изгибом. Благодаря безупречной форме ее окрестили Brow-Icon Голливуда. Фото © Shutterstock
Одна из самых популярных британских актрис, лицо нового аромата Chanel Coco Mademoiselle Intense Кира Найтли всегда отличалась своей естественной красотой. А знаете ли вы, что один из популярных запросов в Google – "Как сделать брови как у Киры Найтли"? И это неудивительно, ведь они у актрисы действительно выше всяких похвал. Только вот спешим разочаровать. Эти брови у девушки от природы. Найтли даже делилась тем, что в начале её карьеры один визажист сказал: "Вы всегда сможете отличить хорошего визажиста от плохого, если вам предложат выщипать брови — как можно быстрее бегите". Так она и поступила. Её брови — неприкосновенны.
5. Наталья Водянова
Ещё одна поклонница натуральных бровей – модель Наталья Водянова. Лохматые широкие брови в сочетании с голубыми глазами поражают воображение. Фото © ТАСС / АР / Lewis Joly
Эффектная Наталья Водянова привыкла ломать стереотипы о красоте. Огромные голубые глаза в обрамлении густых широких бровей помогли ей выделиться из плеяды манекенщиц и построить ошеломительную карьеру. Своими роскошными бровями Наталья обязана бабушке. Именно она запретила будущей модели брать в руки пинцет, сказав, что такую красоту трогать нельзя.
6. Аризона Мьюз
Ещё одна известная топ-модель может похвастаться невероятной широкой линией бровей, что делает её лицо только контрастнее и мягче. Фото © Shutterstock
Соболиные брови, как у топ-модели Аризоны Мьюз, на пике популярности. Сама звезда признаётся, что ничего особенного для их красоты не делает. Лишь укладывает волоски с помощью прозрачного геля и подкрашивает карандашом на пару тонов темнее волос. Говорят, что именно брови помогли манекенщице стать лицом бренда Louis Vuitton и занять пятое место среди самых высокооплачиваемых моделей мира.
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Кира Найтли, Брук Шилдс, Наталья Водянова. Обложка © Shutterstock / ТАСС / АР / Lewis Joly