"Иконы бровей": 6 звёздных персон, у которых они — произведения искусства

Мода на выщипанные в ниточки брови, к счастью, осталась в прошлом, уступив место тренду на натуральность и густоту. Мы собрали снимки как икон стиля старого Голливуда, так и современных селебрити с самыми красивыми бровями. Как говорится, есть на кого равняться.

1. Брук Шилдс

Американская актриса и модель Брук Шилдс, популярная в далёких 80-х, никогда не меняла форму своих бровей, а всё потому, что они и так идеальны. Фото © Shutterstock

Американская актриса и модель была на пике популярности в 80-е годы, особенно после выхода фильма "Голубая лагуна". Как и многие красавицы-актрисы, Шилдс прославилась не столько своими ролями, сколько жизнью за пределами экрана и статусом "иконы бровей", который пристал к ней на долгие годы. Актриса Брук Шилдс была пионеркой бьюти-движения за естественные и слегка лохматые брови. Звезда и сейчас в макияже часто делает акцент именно на них. Кстати, в юности на страже естественности Брук была её мама. Когда кто-то из визажистов приближался к бровям дочери, женщина взвизгивала и просила немедленно убрать щипчики.

2. Оксана Акиньшина

Актриса Оксана Акиньшина, которая стала широко известна благодаря фильму "Сёстры", поражает поклонников густотой и эффектностью своих бровей. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Эффектная блондинка с карими глазами и проникновенным взглядом — кто способен поразить больше, чем Оксана Акиньшина? Актриса, кроме всего прочего, может похвастаться шикарными тёмными бровями, красиво контрастирующими с цветом волос. Знаменитость не любит экспериментировать с внешностью и чаще всего остаётся верна себе.

3. Энн Хэтэуэй

Первое, на что обращаешь внимание, глядя на обладательницу "Оскара" Энн Хэтэуэй, — брови. Они у актрисы чёрные и очень выразительные. Фото © Shutterstock

Брови Энн словно выведены художником: чёткие, с изящной дугой и великолепно густые. Они подчеркивают выразительную красоту девушки, выделяя все черты её лица, и гармонично смотрятся с короткими стрижками, которые так любит актриса. Энн Хэтэуэй тщательно следит за формой бровей и поддерживает её независимо от веяний моды.

4. Кира Найтли

У Киры Найтли густые брови с классическим изгибом. Благодаря безупречной форме ее окрестили Brow-Icon Голливуда. Фото © Shutterstock

Одна из самых популярных британских актрис, лицо нового аромата Chanel Coco Mademoiselle Intense Кира Найтли всегда отличалась своей естественной красотой. А знаете ли вы, что один из популярных запросов в Google – "Как сделать брови как у Киры Найтли"? И это неудивительно, ведь они у актрисы действительно выше всяких похвал. Только вот спешим разочаровать. Эти брови у девушки от природы. Найтли даже делилась тем, что в начале её карьеры один визажист сказал: "Вы всегда сможете отличить хорошего визажиста от плохого, если вам предложат выщипать брови — как можно быстрее бегите". Так она и поступила. Её брови — неприкосновенны.

5. Наталья Водянова

Ещё одна поклонница натуральных бровей – модель Наталья Водянова. Лохматые широкие брови в сочетании с голубыми глазами поражают воображение. Фото © ТАСС / АР / Lewis Joly

Эффектная Наталья Водянова привыкла ломать стереотипы о красоте. Огромные голубые глаза в обрамлении густых широких бровей помогли ей выделиться из плеяды манекенщиц и построить ошеломительную карьеру. Своими роскошными бровями Наталья обязана бабушке. Именно она запретила будущей модели брать в руки пинцет, сказав, что такую красоту трогать нельзя.

6. Аризона Мьюз

Ещё одна известная топ-модель может похвастаться невероятной широкой линией бровей, что делает её лицо только контрастнее и мягче. Фото © Shutterstock