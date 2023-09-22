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22 сентября, 14:41

Волочкова рассказала об обвиняемом в мошенничестве экс-возлюбленном кондитере

Волочкова заявила, что её экс-возлюбленного Дюрана могли подставить

Обвиняемого в крупном мошенничестве кондитера Дмитрия Дюрана могли подставить. Такое мнение о своём бывшем возлюбленном выразила российская балерина Анастасия Волочкова. Она считает, что он покинул бы страну, если бы скрывался.

"Почему все исключают ситуацию, при которой его могли просто подставить? А чтобы вызвать ещё больший резонанс, пресса просто приписала ещё и моё имя. Вот и произошёл эффект взорвавшейся бомбы", — сказала Волочкова в беседе с "Вечерней Москвой".

Балерина добавила, что она познакомилась с Дюраном чуть больше года назад. По её словам, он встретился с ней на одном из её шоу. Позже они стали дружить, Дюран стал гостем в доме Волочковой, дарил ей подарки. Она рассказала, что знает Дюрана как доброго и порядочного человека.

"Я была очень благодарна Диме за всё. Он вызвал расположение к себе своими красивыми поступками, после чего я пригласила его к себе домой. Хочу акцентировать, что в мой дом вхож не каждый", — отметила балерина.

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Волочкова рассказала, что они вместе с Дюраном когда-то сами пустили слух о том, что вскоре якобы сыграют свадьбу. Они сделали это в образе Деда Мороза и Снегурочки. По её словам, таким образом она показала, что над ней умеют глумиться не только критики и пресса, но и она сама.

Ранее Лайф писал о том, что бывший возлюбленный российской балерины Анастасии Волочковой кондитер Дмитрий Дюран задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Сообщалось, что он обманул около 60 человек на 100 миллионов рублей. Все они инвестировали деньги в его кондитерский бизнес Family Desert.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Илья Суриков
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