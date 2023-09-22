В Москве задержали экс-возлюбленного Волочковой, обманувшего более 60 человек
Бывший жених Волочковой Дюран задержан за крупное мошенничество
Кондитер Дмитрий Дюран. Обложка © t.me / familydessert
Бывший возлюбленный российской балерины Анастасии Волочковой кондитер Дмитрий Дюран задержан по подозрению в крупном мошенничестве. По данным SHOT, он обманул около 60 человек на 100 миллионов рублей.
Уточняется, что Дюран заключил договоры с десятками инвесторов, которые вложили деньги в его кондитерский бизнес Family Desert. Однако после этого он пропал, а деньги не вернул.
В отношении Дюрана ещё в апреле 2022 года возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Его объявили в федеральный розыск. Недавно мужчину задержали в центре Москвы. Известно, что заявления от инвесторов поступают в полицию до сих пор.
На данный момент Дмитрий Дюран числится безработным, его фирмы ликвидированы. После задержания подозреваемого отправили в СИЗО, ему грозит до десяти лет лишения свободы. По данным телеграм-канала, Волочкова открестилась от бывшего возлюбленного, когда узнала о задержании. При этом ещё в декабре прошлого года она называла его своим женихом.
А ранее Лайф писал, что другого бывшего мужчину Анастасии Волочковой — Сергея Кузнецова — отправили под арест на два месяца за избиение жены вскоре после свадьбы. Он просил судью "дать им ещё один шанс". Напомним, Волочкова познакомилась с банщиком Сергеем на программе "Давай поженимся" в 2021 году. Они вместе отдохнули на Мальдивах, после чего балерина бросила ухажёра. В 2022 году Кузнецов женился на новой возлюбленной. Девушке 27 лет, она работает тарологом. Во время последней ссоры мужчина избил супругу до состояния комы и сбежал. Полиция задержала его. Кузнецов назвал причиной агрессии измены жены.