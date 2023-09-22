В Москве задержали экс-возлюбленного Волочковой, обманувшего более 60 человек

Бывший возлюбленный российской балерины Анастасии Волочковой кондитер Дмитрий Дюран задержан по подозрению в крупном мошенничестве. По данным SHOT, он обманул около 60 человек на 100 миллионов рублей.

Уточняется, что Дюран заключил договоры с десятками инвесторов, которые вложили деньги в его кондитерский бизнес Family Desert. Однако после этого он пропал, а деньги не вернул.

В отношении Дюрана ещё в апреле 2022 года возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Его объявили в федеральный розыск. Недавно мужчину задержали в центре Москвы. Известно, что заявления от инвесторов поступают в полицию до сих пор.