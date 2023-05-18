Бывшего Волочковой отправили под арест за избиение жены

Бывшего мужчину Анастасии Волочковой — Сергея Кузнецова — отправили под арест на два месяца за избиение жены вскоре после свадьбы. Он просил судью "дать им ещё один шанс", сообщает SHOT.

На суде Кузнецов заявил, что не скрывался с места преступления, сам отвёз жену в больницу и провёл с ней там два дня.

"Мы вместе пришли в травмпункт, я вызвал скорую, на скорой мы вместе поехали в больницу, созванивался с доктором. Дома выпил успокоительное и меня вырубило. Потом вышел за водой — и меня арестовали. Не надо рушить нашу семью, я был с ней. Я не скрывался и не собираюсь", — попросил обвиняемый.

По его словам, паре мешал бывший бойфренд Анастасии (его жены) — тот якобы регулярно писал и звонил ей.

"Постоянно лез. Он находил еë через соцсети. И потом была ссора, мне было плохо, я ходить не мог. А в этот последний день она показала переписку с ним... Я ей: "Как ты могла?!" И всё — дальше я не помню", — рассказал Кузнецов свою версию случившегося.

Он заверил, что готов сотрудничать со следствием. Работает фитнес-инструктором, у него есть несовершеннолетний сын.