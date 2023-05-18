Бывшего Волочковой отправили под арест за избиение жены
Экс-бойфренд Волочковой Сергей Кузнецов арестован на два месяца
Бывшего мужчину Анастасии Волочковой — Сергея Кузнецова — отправили под арест на два месяца за избиение жены вскоре после свадьбы. Он просил судью "дать им ещё один шанс", сообщает SHOT.
На суде Кузнецов заявил, что не скрывался с места преступления, сам отвёз жену в больницу и провёл с ней там два дня.
"Мы вместе пришли в травмпункт, я вызвал скорую, на скорой мы вместе поехали в больницу, созванивался с доктором. Дома выпил успокоительное и меня вырубило. Потом вышел за водой — и меня арестовали. Не надо рушить нашу семью, я был с ней. Я не скрывался и не собираюсь", — попросил обвиняемый.
По его словам, паре мешал бывший бойфренд Анастасии (его жены) — тот якобы регулярно писал и звонил ей.
"Постоянно лез. Он находил еë через соцсети. И потом была ссора, мне было плохо, я ходить не мог. А в этот последний день она показала переписку с ним... Я ей: "Как ты могла?!" И всё — дальше я не помню", — рассказал Кузнецов свою версию случившегося.
Он заверил, что готов сотрудничать со следствием. Работает фитнес-инструктором, у него есть несовершеннолетний сын.
Напомним, Анастасия Волочкова познакомилась с банщиком Сергеем на программе "Давай поженимся" в 2021 году. Они вместе отдохнули на Мальдивах, после чего балерина бросила ухажёра. В 2022 году Кузнецов женился на новой возлюбленной. Девушке 27 лет, она работает тарологом. Во время последней ссоры мужчина избил супругу до состояния комы и сбежал. Полиция задержала его. Кузнецов назвал причиной агрессии измены жены.
SHOT