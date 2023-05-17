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17 мая, 16:06

Волочкова раскрыла неожиданную причину, по которой её бывший избил молодую жену

Волочкова заявила, что её экс-ухажёр Кузнецов избил жену за ревность к балерине

<p>Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Обложка © volochkova_art/Instagram (з<em style="font-style: italic;">аблокирован в России, принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)</em></p>

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Обложка © volochkova_art/Instagram (заблокирован в России, принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)

Анастасия Волочкова рассказала, что её бывший ухажёр Сергей Кузнецов избил жену, потому что та устраивала сцены ревности к известной балерине. Видео беседы со звездой публикует SHOT.

Анастасия Волочкова назвала причины агрессии Сергея Кузнецова. Видео © t.me / SHOT

"Всё на почве ревности ко мне произошло. 30 апреля они должны были приехать ко мне на спектакль, но не приехали. Я чувствовала, что уже какая-то у них закусь начала происходить в тот момент", — уточнила Волочкова.

По её словам, не так давно Сергей звонил ей и признался, что хочет развестись с женой, которая якобы покопалась в соцсетях мужчины и нашла совместные фотографии с балериной. Женщина потребовала удалить снимки, но, получив отказ, стала доставать мужа претензиями, пояснила Волочкова.

Она также назвала Кузнецова позитивным и непьющим человеком и не понимает, что должна была совершить его супруга, чтобы её захотелось избить до полусмерти. Балерина добавила, что не принимает ничью сторону, хотя и не оправдывает агрессию бывшего.

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Напомним, Анастасия Волочкова познакомилась с банщиком Сергеем на программе "Давай поженимся" в 2021 году. Они вместе отдохнули на Мальдивах, после чего балерина бросила ухажёра. В 2022 году Кузнецов женился на новой возлюбленной. Девушке 27 лет, она работает тарологом. Во время последней ссоры мужчина избил супругу до состояния комы и сбежал. Полиция задержала его. Кузнецов назвал причиной агрессии измены жены.

Татьяна Миссуми
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