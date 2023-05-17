Бывший Волочковой до избиения супруги почти вусмерть напился на лавочке у подъезда

Бывший бойфренд Анастасии Волочковой, поколотивший молодую супругу, перед избиением безбожно напился прямо на лавочке у подъезда их дома. Кадры с 46-летним банщиком Сергеем Кузнецовым с бутылкой вина, крепко зажатой в его руке, публикует SHOT.

Бывший бойфренд Анастасии Волочковой до избиения супруги почти вусмерть напился на лавочке у подъезда. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах мужчине явно хорошо в компании стеклянной тары с высокоградусным содержимым. На видео он вальяжно ложится на скамейку, однако через какое-то время подходит к ещё целой и невредимой супруге Анастасии, сидящей на скамейке напротив. Он берёт у неё ключи и нагибается, чтобы поцеловать. Уже в этот момент девушка будто пугается его резкого движения.