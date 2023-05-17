Бывший Волочковой до избиения супруги почти вусмерть напился на лавочке у подъезда
SHOT: Камеры наблюдения сняли пьяного экс-бойфренда Волочковой до избиения жены
Бывший бойфренд Анастасии Волочковой, поколотивший молодую супругу, перед избиением безбожно напился прямо на лавочке у подъезда их дома. Кадры с 46-летним банщиком Сергеем Кузнецовым с бутылкой вина, крепко зажатой в его руке, публикует SHOT.
Бывший бойфренд Анастасии Волочковой до избиения супруги почти вусмерть напился на лавочке у подъезда. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах мужчине явно хорошо в компании стеклянной тары с высокоградусным содержимым. На видео он вальяжно ложится на скамейку, однако через какое-то время подходит к ещё целой и невредимой супруге Анастасии, сидящей на скамейке напротив. Он берёт у неё ключи и нагибается, чтобы поцеловать. Уже в этот момент девушка будто пугается его резкого движения.
В итоге банщик поднялся в квартиру, а уже спустя несколько часов его избитую жену из квартиры в Бауманском районе Москвы госпитализировали в полуживом состоянии. Крики девушки во время ссоры услышали соседи и вызвали полицию и скорую. В итоге у неё зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, внутреннее кровотечение в голове, множественные ушибы, ссадины, синяки на лице и теле. Сейчас медики прилагают все усилия и борются за её жизнь.
Telegram / SHOT